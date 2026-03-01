Luperto su Cremonese-Milan: “Gara propositiva, ma attenzione a…”

Sullo "scippo" di Bonazzoli nel primo tempo: "Stavo già caricando per il colpo di testa. Purtroppo Bonazzoli mi ha anticipato".

Sul gol del Milan e sull'occasione nel secondo tempo: "Per quanto riguarda il gol del Milan non l'ho rivisto, ma dal campo c'è stata questa giocata corta, De Winter l'ha spizzata quel tanto che basta per Pavlovic. Sono cose che da qui alla fine fanno la differenza ma ci devono dare l'esempio per le prossime partite. Sono sicuro e fiducioso che con la prestazioni di oggi arriveranno punti presto. Sulla parata di Maignan ho cercato di fare del mio meglio, poi c'è di là un grande portiere".

Se a livello psicologico può fare male perdere una partita del genere: "Dobbiamo essere bravi nel non subire il contraccolpo. Dobbiamo vedere la prestazione che è stata ottima ed affrontare le prossime partite con autostima".

Sul passaggio dal Cagliari alla Cremonese: "Ci sono state delle avvisaglie a giugno, poi ci sono le dinamiche di calciomercato che sono particolari. Però sono contento di essere arrivato qui, perché conoscevo mister e compagni. Sto lottando già dal primo giorno per arrivare all'obiettivo con tutti".

Cosa pensa di dare alla squadra e se il cambio modulo del Milan ha cambiato le dinamiche difensive oggi: "L'ingresso di Fullkrug non ha cambiato niente, anche perché fino all'89esimo abbiamo tenuto. Io comunque sono uno molto equilibrato, quindi questo mio lato lo trasmetterò ai miei compagni. Dobbiamo essere lucidi e fiduciosi".