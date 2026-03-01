Pianeta Milan
Cremonese-Milan, Allegri sul 4-3-3: “Lo abbiamo fatto dall’inizio oggi”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona
Stefano Bressi
Sul 4-3-3 soluzione per il futuro: "Già nel primo tempo giocavamo con Rafa Leao centravanti e Pulisic a sinistra. Dal 60esimo abbiamo tolto un difensore, messo Athekame: in questo momento qui non è una questione di sistemi, ma è questione di arrivare in fondo e centrare l'obiettivo. La partita di oggi serviva per cancellare la sconfitta. Adesso bisogna affrontare Derby e Lazio, che sono molto difficili. Questa vittoria migliora la classifica, cancella la sconfitta contro il Parma e prepariamo al meglio il Derby di domenica".

Se c'è la possibilità di riaprire il campionato: "Difficile, perché hanno 10 punti di vantaggio. Noi dobbiamo fare il nostro percorso. Sono una squadra forte, noi altrettanto. Abbiamo fatto 57 punti, la squadra ha avuto una bella reazione".

Se la classifica rispecchia il valore delle squadre: "Il campionato rispecchia i valori delle squadre. Il discorso dell'Europa e non Europa sono tutte supposizioni. Ma il calcio va giocato, ma se non avessimo segnato venivi via con 6 occasioni e nessun gol fatto. Quello che contano sono i risultati".

Sul cambio di Fofana: "Sono contento che Fofana sia uscito dal campo arrabbiato. I giocatori quando escono devono essere arrabbiati. Chi scende in campo deve avere rispetto per quelli che sono in panchina, quindi devono correre. Mentre chi entra dalla panchina deve correre più di chi è partito titolare. L'importante è che tra i giocatori ci sia tanto rispetto, perché i risultati li fai così".

Se per il Derby recupera Bartesaghi:"Vediamo. Se non ci sarà ci sarà Estupinan".

Se il Milan ha qualcosa in più rispetto a chi gli è dietro: "In questo momento abbiamo punti in più rispetto a quelle dietro. Mancano ancora diverse vittorie per raggiungere l'obiettivo. Noi dobbiamo fare più punti possibili da qui ala fine del campionato, ed oggi fare 3 punti è stato difficile".

