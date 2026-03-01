Milan, per Capello Leao non è una punta. Allegri: 'Ha fatto gol importanti'

"Semplicemente non è un centravanti. Lasciamo stare il numero dei gol, ma il portoghese non riesce a essere un punto di riferimento per i compagni, ormai possiamo dirlo con cognizione di causa". Queste le parole di Fabio Capello su Leao dette qualche giorno fa a 'La Gazzetta dello Sport'.
Per Capello Leao non è una punta. Allegri: “Ha fatto gol importanti”
Cremonese-Milan, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima della partita. L'allenatore ha risposto a Capello su Leao dall'estratto delle sue parole
Massimiliano Allegri prima di Cremonese-Milan ha risposto all'ex allenatore rossonero. Ecco le sue parole in conferenza stampa: "Ci sentiamo spesso con Capello, lo stimo molto e mi ci confronto. Per quanto riguarda Rafa Leao, ha fatto gol importanti. Per le caratteristiche dei giocatori, lui e Fullkrug sono i due centravanti, con caratteristiche diverse. In area a volte diamo la sensazione che manca qualcosa, ma le occasioni le abbiamo. Magari non appoggiandoci sul centravanti. Poi con Fullkrug in campo è diverso. Lui attacca la profondità, sta in area. Rafa Leao si è mosso tante volte bene senza che gli sia data la palla, bisogna migliorare".
