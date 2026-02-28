Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima di Cremonese-Milan: "A marzo ci siamo arrivati, anche discretamente bene. Potevamo fare meglio, ma ora si decide la stagione. Negli ultimi tre mesi si decide campionato, posti Champions League e da domani inizia la discesa".
Cremonese-Milan, Allegri lancia Pulisic: “Magari domani torna al gol”
Sull'obiettivo di recuperare l'affiatamento tra Rafa Leao e Pulisic: "Più che l'affiatamento, conta che stanno tutti bene ora. Domani non so ancora chi far giocare. Anche domani l'ultima mezz'ora ci sarà bisogno di chi sta in panchina. Pulisic è cresciuto mentalmente e fisicamente, tornerà al gol. Stanno tutti bene". Sulle difficoltà di Pulisic sotto porta: "Penso sia vicino, se non già a un'ottima percentuale. Cresciuto fisicamente, più sereno e più in fiducia. Magari domani torna al gol". Domani Leao e Pulisic dovrebbero giocare ancora da titolari contro la Cremonese. Vedremo se i due attaccanti riusciranno a giocare meglio e a trovare dei gol importanti per la squadra rossonera.
