Milan, numeri da migliorare per Leao e Pulisic — Il portoghese e l0 statunitense hanno giocato solamente 377 minuti insieme in questo campionato, poco più di quattro partite intere. L'allenatore rossonero ha giocato quasi tutto il campionato senza poter contare sui due giocatori principali. Nonostante ciò il Milan è secondo a 54 punti.

Per Pulisic fino ad oggi sono in totale 1157 i minuti giocati, 13 gare da titolare e 10 gol. Leao è a quota 1371 minuti complessivi, 17 volte schierato dal primo minuto e 9 reti complessive. Allegri spera in un miglioramento di condizione da parte di entrambi, per un finale di stagione che è tutto da scrivere.

Condizioni precarie — L'andamento dei due è stato fortemente condizionato da problemi di natura fisica, questo ha provocato una flessione nella produzione offensiva del Diavolo. Leao ha dovuto gestirsi a causa di un'infiammazione che lo ha condizionato negli scatti e nei movimenti, mentre Pulisic ha sofferto di un fastidio prolungato all'adduttore.

Serve anche un'iniezione di fiducia, perché l'americano non segna ormai da due mesi: ancora nessuna rete nel 2026. Allegri si augura che possa tornare presto ad essere determinante in area di rigore come ha sempre fatto in tutto il suo periodo milanista. Leao, invece, ha recentemente ritrovato la via del gol contro il Como. Ora il tandem tutta qualità ha una nuova possibilità a Cremona e il Milan conta su di loro.