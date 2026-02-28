In alto, sotto la testata, si parla del futuro della panchina del Torino. Domani pomeriggio, alle ore 18:00, esordirà il nuovo tecnico dei granata, Roberto D'Aversa, che ha firmato fino al 30 giugno per sostituire l'esonerato Marco Baroni. Ma sembra che, dalla prossima stagione, il Presidente del Torino, Urbano Cairo, possa richiamare in panchina addirittura Ivan Jurić.
Intervista in esclusiva ad Amadeus, conduttore televisivo e tifoso dell'Inter, nel giorno della sfida dei nerazzurri a 'San Siro' contro il Genoa (ore 20:45): spazia dai temi del campionato (riferendosi allo Scudetto come priorità) al prossimo derby contro il Milan ed alla brutta figura in Champions League contro il Bodø/Glimt.
Sorteggi Champions, Europa e Conference League: l'Atalanta ha pescato il Bayern Monaco; Bologna e Roma si sfideranno nell'EuroDerby; per la Fiorentina, infine, ci sarà l'ostacolo Raków.
