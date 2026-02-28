Pianeta Milan
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 28 febbraio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 28 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del vertice - in programma la prossima settimana - per il rinnovo del contratto di Luciano Spalletti con la Juventus fino al 30 giugno 2028. Il tecnico toscano, per firmare, ha chiesto garanzie. Vuole uno specialista per i portieri nel suo staff e un big per reparto nella rosa. Marcos Senesi in difesa, Bernardo Silva a centrocampo, il ritorno di Randal Kolo Muani in attacco con la conferma di Dušan Vlahović.

In alto, sotto la testata, si parla del futuro della panchina del Torino. Domani pomeriggio, alle ore 18:00, esordirà il nuovo tecnico dei granata, Roberto D'Aversa, che ha firmato fino al 30 giugno per sostituire l'esonerato Marco Baroni. Ma sembra che, dalla prossima stagione, il Presidente del Torino, Urbano Cairo, possa richiamare in panchina addirittura Ivan Jurić.

Intervista in esclusiva ad Amadeus, conduttore televisivo e tifoso dell'Inter, nel giorno della sfida dei nerazzurri a 'San Siro' contro il Genoa (ore 20:45): spazia dai temi del campionato (riferendosi allo Scudetto come priorità) al prossimo derby contro il Milan ed alla brutta figura in Champions League contro il Bodø/Glimt.

Sorteggi Champions, Europa e Conference League: l'Atalanta ha pescato il Bayern Monaco; Bologna e Roma si sfideranno nell'EuroDerby; per la Fiorentina, infine, ci sarà l'ostacolo Raków.

