In alto, sotto la testata, si parla dei sorteggi di Champions, Europa e Conference League avvenuti ieri. L'Atalanta affronterà il Bayern Monaco; quindi, Bologna e Roma se la vedranno nel derby. Infine, la Fiorentina ha pescato i polacchi del Raków. Altra notizia importante è l'assegnazione dei diritti tv per i Mondiali 2026 a 'DAZN'.
Spazio, quindi, alla presentazione di Roma-Juventus di domani sera, ore 20:45, allo stadio 'Olimpico' ed alla sfida tra i due maestri della panchina, Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti e si parla anche di Milan. In particolare, delle mosse di calciomercato sul futuro centravanti: Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) è favorito su Nicolas Jackson (Chelsea, oggi in prestito al Bayern) e Mateo Retegui (Al-Qadsiah).
