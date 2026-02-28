In alto, sotto la testata, si parla dei sorteggi di Champions, Europa e Conference League avvenuti ieri. L'Atalanta affronterà il Bayern Monaco; quindi, Bologna e Roma se la vedranno nel derby. Infine, la Fiorentina ha pescato i polacchi del Raków. Altra notizia importante è l'assegnazione dei diritti tv per i Mondiali 2026 a 'DAZN'.