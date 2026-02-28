Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Un 9 da Milan: serve il centravanti, Guirassy favorito”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Un 9 da Milan: serve il centravanti, Guirassy favorito”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Un 9 da Milan: serve il centravanti, Guirassy favorito'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 28 febbraio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 28 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Cristian Chivu, che proverà a superare lo shock per l'eliminazione nei playoff di Champions League per mano del Bodø/Glimt ospitando questa sera, alle ore 20:45, il Genoa a 'San Siro'. Il tecnico nerazzurro vuole arrivare al derby della prossima settimana con il massimo vantaggio possibile in Serie A: obiettivo tre punti.

LEGGI ANCHE

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 28 febbraio 2026

In alto, sotto la testata, si parla dei sorteggi di Champions, Europa e Conference League avvenuti ieri. L'Atalanta affronterà il Bayern Monaco; quindi, Bologna e Roma se la vedranno nel derby. Infine, la Fiorentina ha pescato i polacchi del Raków. Altra notizia importante è l'assegnazione dei diritti tv per i Mondiali 2026 a 'DAZN'.

Spazio, quindi, alla presentazione di Roma-Juventus di domani sera, ore 20:45, allo stadio 'Olimpico' ed alla sfida tra i due maestri della panchina, Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti e si parla anche di Milan. In particolare, delle mosse di calciomercato sul futuro centravanti: Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) è favorito su Nicolas Jackson (Chelsea, oggi in prestito al Bayern) e Mateo Retegui (Al-Qadsiah).

Leggi anche
Cremonese-Milan, Rabiot a rischio squalifica, ma Allegri è chiaro: nessun calcolo in vista del derby
Allegri ci riflette: Fullkrug titolare contro la Cremonese? Può essere l’arma del Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA