Come scrive 'Il Corriere dello Sport' Massimiliano Allegri avrebbe iniziato a pensare alla coppie d'attacco da schierare domenica in Cremonese-Milan: secondo il quotidiano possibile che si cambi rispetto alla coppia formata da Leao e Pulisic. Questo anche perché la squadra di Nicola potrebbe chiudersi molto in difesa e il Diavolo potrebbe sfruttare il profilo di Fullkrug. Una prima punta vera che potrebbe liberare spazi per gli inserimenti dei compagni.
Allegri ci riflette: Fullkrug titolare contro la Cremonese? Può essere l’arma del Milan
Cremonese-Milan, Massimiliano Allegri potrebbe cambiare qualcosa in attacco? Occhio alla carta Niclas Fullkrug. I dettagli da 'Il Corriere dello Sport'
Secondo il quotidiano Allegri ci starebbe davvero pensando: fino a questo momento l'attaccante ex West Ham è stato usato come giocatore da mettere dentro negli ultimi venti minuti delle partite giocando da titolare solo contro la Fiorentina. Contro una 'piccola' come la Cremonese le qualità di Fullkrug potrebbero essere davvero utili. Resterebbe ancora dietro Nkunku. Per quanto riguarda Gimenez: il messicano sarebbe tornato a Milanello per svolgere terapie verso il rientro in campo, mentre Loftus-Cheek sarà out per un paio di mesi dopo lo scontro con Corvi in Milan-Parma.
