Come scrive 'Il Corriere dello Sport' Massimiliano Allegri avrebbe iniziato a pensare alla coppie d'attacco da schierare domenica in Cremonese-Milan: secondo il quotidiano possibile che si cambi rispetto alla coppia formata da Leao e Pulisic. Questo anche perché la squadra di Nicola potrebbe chiudersi molto in difesa e il Diavolo potrebbe sfruttare il profilo di Fullkrug. Una prima punta vera che potrebbe liberare spazi per gli inserimenti dei compagni.