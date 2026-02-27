PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Bologna avanti. Fiorentina col brivido”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 27 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 27 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con l'ira di Comolli. Juve danneggiata. Dea: Arsenal o Bayern Monaco. Bologna avanti, rischio Roma. Fiorentina con brivido. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

