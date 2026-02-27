Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 27 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il pressing del Milan per avere il si di Modric”
EDICOLA
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il pressing del Milan per avere il si di Modric”
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 27 febbraio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con le parole di Comolli: "Spalletti resta qui". La Dea sfida i giganti. Bologna e Fiorentina le coppe continuano. Il debuttante Chivu e una stagione sulle orme di Conte. Il pressing del Milan per avere il si di Modric. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA