Prima pagina Tuttosport: “Capolavoro Atalanta. Bene il Bologna”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 27 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 27 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con Juve e i rossi di bilancio. Graziani: "Il Toro era la felicità". Capolavoro Atalanta, orgoglio d'Italia. Festa Joao Mario. Spavento Viola. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

