'Il Corriere dello Sport' parla dei diffidati in casa Milan in vista della partita contro la Cremonese e soprattutto in vista del derby contro l'Inter: Rabiot, Saelemaekers, Fofana e Athekame sono tutti a rischio squalificata in caso di un giallo preso nella partita di domenica. Allegri non avrebbe dubbi: Rabiot e Saelemaekers pronti da titolare contro la Cremonese senza nessun calcolo verso la stracittadina della prossima settimana.