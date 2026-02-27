'Il Corriere dello Sport' parla dei diffidati in casa Milan in vista della partita contro la Cremonese e soprattutto in vista del derby contro l'Inter: Rabiot, Saelemaekers, Fofana e Athekame sono tutti a rischio squalificata in caso di un giallo preso nella partita di domenica. Allegri non avrebbe dubbi: Rabiot e Saelemaekers pronti da titolare contro la Cremonese senza nessun calcolo verso la stracittadina della prossima settimana.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Cremonese-Milan, Rabiot a rischio squalifica, ma Allegri è chiaro: nessun calcolo in vista del derby
CREMONESE-MILAN
Cremonese-Milan, Rabiot a rischio squalifica, ma Allegri è chiaro: nessun calcolo in vista del derby
Cremonese-Milan, Rabiot e Saelemaekers salteranno il derby contro l'Inter in caso di ammonizione, ma Allegri non fa nessun calcolo. I dettagli da 'Il Corriere dello Sport'
LEGGI ANCHE: Jashari: "Ora sono al 100%. Il Milan è un sogno. Allegri grande allenatore. L'obiettivo ...">>>
Soprattutto per quanto riguardo il francese, Allegri non ci vuole rinunciare: contro la Cremonese il Milan non può permettersi altri passi falsi dopo il pareggio contro il Como e la sconfitta contro il Parma. Rabiot ha sempre giocato quando è stato disponibile. Nessuna differenza e calcolo verso il derby nonostante la diffida: Rabiot giocherà contro la Cremonese. Stesso discorso per Saelemaekers, mentre Fofana potrebbe partire dalla panchina con Jashari al momento favorito. Ma il diktat è chiaro: nessun calcolo verso il derby contro l'Inter, in campo i migliori a disposizione di Allegri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA