Nel pomeriggio odierno, alle ore 18:00, il Napoli di Antonio Conte scenderà in campo a Verona nel tentativo, intanto, di staccare i capitolini al terzo posto in classifica e, per l'occasione, i partenopei ritroveranno Matteo Politano. Slitta, invece, il rientro in squadra di André-Frank Zambo Anguissa.
In serata, alle ore 20:45, a 'San Siro', si disputerà Inter-Genoa, con i nerazzurri di Cristian Chivu che proveranno ad andare momentaneamente a + 13 sul Milan, impegnato domani a Cremona. Davanti giocherà Ange-Yoan Bonny. Intanto, il Presidente nerazzurro Giuseppe Marotta con i calciatori Nicolò Barella e Federico Dimarco hanno fatto visita, all'ospedale 'Niguarda' di Milano, ai feriti di Crans-Montana.
Chiosa con un'intervista in esclusiva ad Alessio Lisci, allenatore italiano che bene sta facendo nella Liga spagnola alla guida dell'Osasuna, attualmente al 9° posto in classifica, a pochi punti dalla zona Europa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA