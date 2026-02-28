Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “Roma-Juventus, Boniek: ‘Spalletti è stressato'”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 28 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 28 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva con Zbigniew Boniek, ex attaccante in Serie A per Juventus (1982-1985) e Roma (1985-1988), che presenta la super sfida di domani sera, ore 20:45, allo stadio 'Olimpico' tra i giallorossi di Gian Piero Gasperini e i bianconeri di Luciano Spalletti. La Roma - notizia di ieri - affronterà il Bologna negli ottavi di finale di Europa League.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 28 febbraio 2026

Nel pomeriggio odierno, alle ore 18:00, il Napoli di Antonio Conte scenderà in campo a Verona nel tentativo, intanto, di staccare i capitolini al terzo posto in classifica e, per l'occasione, i partenopei ritroveranno Matteo Politano. Slitta, invece, il rientro in squadra di André-Frank Zambo Anguissa.

In serata, alle ore 20:45, a 'San Siro', si disputerà Inter-Genoa, con i nerazzurri di Cristian Chivu che proveranno ad andare momentaneamente a + 13 sul Milan, impegnato domani a Cremona. Davanti giocherà Ange-Yoan Bonny. Intanto, il Presidente nerazzurro Giuseppe Marotta con i calciatori Nicolò Barella e Federico Dimarco hanno fatto visita, all'ospedale 'Niguarda' di Milano, ai feriti di Crans-Montana.

Chiosa con un'intervista in esclusiva ad Alessio Lisci, allenatore italiano che bene sta facendo nella Liga spagnola alla guida dell'Osasuna, attualmente al 9° posto in classifica, a pochi punti dalla zona Europa.

