Milan, chi affiancherà Modric e Rabiot contro la Cremonese? Allegri valuta le tre soluzioni

Milan, il rebus di Allegri: Ricci, Jashari o Fofana contro la Cremonese?
Mancano meno di 24 ore al fischio d'inizio di Milan-Cremonese, ma Allegri non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione: ecco i ballottaggi ancora aperti
Redazione PM

L'edizione di 'Tuttosport' oggi in edicola presenta un'analisi sulle possibili scelte di Allegri in vista del match contro la Cremonese. Il Milan dovrà fare a meno di Loftus-Cheek, operato dopo il brutto scontro con Corvi contro il Parma, ma chi sarà a sostituire l'inglese è ancora un'incognita.

Milan, la probabile formazione di Allegri

Samuele Ricci, Ardon Jashari e Youssouf Fofana sono stati provati nel corso degli ultimi allenamenti: tre soluzioni diverse per tre interpreti diversi del ruolo. L'italiano ha dimostrato di poter essere una buona spalla per Modric, lo svizzero è quello che è apparso più in ritmo, mentre il francese è in calo rispetto alla prima parte di stagione.

Secondo 'Tuttosport', Allegri prenderà oggi la decisione definitiva su chi sarà ad affiancare Luka Modric e Adrien Rabiot in cabina di regia. Gli ultimi dubbi da sciogliere in vista della sfida contro i grigiorossi di Davide Nicola.

Pulisic e Leao, c'è bisogno di voi

Sulle fasce ci saranno i titolarissimi: Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi. In difesa si andrà con il terzetto composto da Tomori, De Winter e Pavlovic, mentre in attacco dovrebbe essere confermata la coppia Pulisic-Leao, entrambi in cerca di riscatto dopo la prova opaca contro il Parma.

Tutto il Milan sa bene che il vantaggio sul quinto posto, ma aver fallito la possibilità di allungare a +11 sulla Juventus quinta ha lasciato un po' di amaro in gola. Ma non è finita qui, la sconfitta contro il Parma ha fatto scivolare i rossoneri a -10 dall'Inter, consegnando - di fatto - lo scudetto numero 21 ai cugini nerazzurri.

