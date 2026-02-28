Milan, il rebus di Allegri: Ricci, Jashari o Fofana contro la Cremonese?

Secondo 'Tuttosport', Allegri prenderà oggi la decisione definitiva su chi sarà ad affiancare Luka Modric e Adrien Rabiot in cabina di regia. Gli ultimi dubbi da sciogliere in vista della sfida contro i grigiorossi di Davide Nicola.
Pulisic e Leao, c'è bisogno di voi—
Sulle fasce ci saranno i titolarissimi: Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi. In difesa si andrà con il terzetto composto da Tomori, De Winter e Pavlovic, mentre in attacco dovrebbe essere confermata la coppia Pulisic-Leao, entrambi in cerca di riscatto dopo la prova opaca contro il Parma.
Tutto il Milan sa bene che il vantaggio sul quinto posto, ma aver fallito la possibilità di allungare a +11 sulla Juventus quinta ha lasciato un po' di amaro in gola. Ma non è finita qui, la sconfitta contro il Parma ha fatto scivolare i rossoneri a -10 dall'Inter, consegnando - di fatto - lo scudetto numero 21 ai cugini nerazzurri.
