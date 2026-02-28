"Prima di tutto sono secondi in classifica, quindi le strategie che hanno scelto stanno portando i risultati sperati. Parliamo di una squadra con grandi qualità individuali che ha trovato continuità e caratteristiche in funzione dei giocatori, ma io mi focalizzo sul fatto che per poter competere con loro dovremo interpretare tutte le fasi con grande spensieratezza e determinazione". L'allenatore della Cremonese Nicola ha parlato così in conferenza stampa prima della partita con il Milan. Ecco un estratto da Calciomercato.com.
CREMONESE-MILAN
Cremonese, Nicola: “Modric è un giocatore straordinario. Milan? Squadra con grandi qualità”
L'allenatore della Cremonese Nicola ha parlato così in conferenza stampa prima della partita con il Milan. Parole anche per Modric dall'estratto per Calciomercato.com
Su Luka Modric: "I grandi campioni lo sono per genetica e mentalità, Modric è un giocatore straordinario che sta dimostrando perché ha ottenuto ciò che ha ottenuto nella sua carriera. Ad oggi si stanno riaffacciando giocatori che stanno trovando smalto e minutaggio, a prescindere da chi interpreterà la partita dovremo essere affamati, entusiasmi di rubare il pallone e poi applicare le geometrie che conosciamo con coraggio. Vorrei che ci fosse questo, anche a fronte di una situazione che porta le partite ad essere sempre più importanti".
