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Dove vedere Milan-Udinese oggi in diretta tv o streaming: canale, telecronaca e orario

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Oggi alle ore 18:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, si disputerà Milan-Udinese, partita della 32^ giornata della Serie A 2025-2026. Dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri di Max Allegri su internet
Daniele Triolo Redattore 

A che ora gioca il Milan oggi?

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Milan-Udinese, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Oggi pomeriggio alle ore 18:00, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Udinese, valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente, è 3° in classifica, con 63 punti, frutto di 18 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte in 31 partite disputate. L'Udinese di Kosta Runjaić, invece, è 11^ in graduatoria, con 40 punti, frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte, sempre in 31 gare giocate.

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Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Milan-Udinese è una partita che sarà trasmessa in diretta esclusiva su 'DAZN'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Ecco dove seguire invece Milan-Udinese su internet in streaming

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Milan-Udinese (la cui telecronaca su 'DAZN' sarà affidata alla coppia Edoardo Testoni - Fabio Bazzani), però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'.

Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma 'DAZN' anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.

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