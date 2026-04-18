PIANETAMILAN partite dove vedere la partita Ecco come e dove vedere Verona-Milan in diretta tv o streaming: orario, data, canale, telecronaca

VERONA-MILAN

Ecco come e dove vedere Verona-Milan in diretta tv o streaming: orario, data, canale, telecronaca

Ecco come e dove vedere Verona-Milan in diretta tv o streaming: orario, data, canale, telecronaca
Domani, domenica 19 aprile, alle ore 15:00, si disputerà allo stadio 'Bentegodi' Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco dove vedere, in diretta tv o in streaming online, la gara dei rossoneri di Max Allegri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan deve riprendersi e ritrovare la vittoria dopo la doppia sconfitta contro Napoli e Udinese. Domani, domenica 19 aprile, alle ore 15:00, i rossoneri saranno infatti di scena allo stadio 'Bentegodi' di Verona contro l'Hellas Verona. Una sfida che, graduatoria alla mano, vale per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, con il Diavolo che deve consolidare il proprio posto.

Verona-Milan: orario e data

Verona-Milan, partita della 33^ giornata del campionato italiano 2025-2026, è in programma per le ore 15:00 di domani, domenica 19 aprile 2026, allo stadio 'Bentogodi' di Milano.

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Dove vedere il Milan in diretta tv

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Verona-Milan verrà trasmessa in diretta tv su DAZN, in esclusiva. Non rientra infatti in una di quelle tre partite a giornata che il colosso inglese condivide in co-esclusiva con Sky. Chi ha entrambi gli abbonamenti e ha già attivato Zona DAZN, può comunque vederla sul satellite al canale 214. La telecronaca di Verona-Milan su DAZN è affidata alla coppia composta da Mastroianni-Brocchi.

Per vederla su DAZN, basterà abbonarsi al servizio e scaricare l'app sulle smart tv compatibili. E’ possibile inoltre servirsi delle console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, collegate alla tv, oppure di TIMVISION BOX. In alternativa collegarsi tramite Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Verona-Milan, dove vederla in streaming

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E’ possibile vedere Verona-Milan anche in streaming on line su internet. Ci si può collegare al sito ufficiale di DAZN tramite tablet o computer, oppure utilizzare l’APP disponibile su cellulari IOS e Android.

Su Pianeta Milan Live Reaction e Diretta testuale

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Sul sito di PianetaMilan.it trovate invece la cronaca testuale. Ma saremo anche  in diretta sul nostro canale YouTube a partire dalle ore 14:55. Commentiamo la partita insieme e ci confrontiamo con voi, LIVE! Scriveteci cosa ne pensate e noi vi risponderemo! Fateci sentire il vostro supporto rossoneri! Chi non si iscrive è interista!

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