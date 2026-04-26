Anche Julie Piga, calciatrice del Milan Femminile, dopo Suzanne Bakker, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al termine di Milan-Napoli, match terminato con un pareggio a reti inviolate. Anche la calciatrice rossonera ha dichiarato che, nella giornata di ieri, servivano assolutamente 3 punti, che però non sono arrivati. Con una vittoria, infatti, le rossonere avrebbero scavalcato le partenopee e si sarebbero avvicinate alla Juventus, posizionate al terzo posto in classifica a quota 32 punti. Ecco, di seguito, le parole della rossonera.