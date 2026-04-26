Dopo Bakker, arrivano anche le dichiarazioni di Julie Piga, calciatrice rossonera, dopo il pareggio per 0-0 contro il Napoli
Anche Julie Piga, calciatrice del Milan Femminile, dopo Suzanne Bakker, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al termine di Milan-Napoli, match terminato con un pareggio a reti inviolate. Anche la calciatrice rossonera ha dichiarato che, nella giornata di ieri, servivano assolutamente 3 punti, che però non sono arrivati. Con una vittoria, infatti, le rossonere avrebbero scavalcato le partenopee e si sarebbero avvicinate alla Juventus, posizionate al terzo posto in classifica a quota 32 punti. Ecco, di seguito, le parole della rossonera.
Milan Femminile, parla Piga
Sulla partita di ieri contro il Napoli: «A noi servivano i tre punti, perché volevamo passare davanti a loro e rimanere vicino alla Juve. Abbiamo perso 2 punti, ne prendiamo uno. Bisogna andare avanti, faremo meglio la prossima volta».