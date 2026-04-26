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Milan Femminile, Bakker delusa dopo il Napoli: “Abbiamo perso due punti oggi”

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Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha voluto rilasciare alcune parole dopo il pareggio per 0-0 contro il Napoli
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al termine di Milan-Napoli, big match valido per la 19 giornata di Serie A Femminile, partita terminata a reti inviolate: per 0-0 e un punto ciascuno. Ai microfoni del club rossonero, l'allenatrice olandese ha voluto commentare la prestazione delle sue ragazze, per poi spostarsi a parlare del ritorno al Puma House of Football. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

Milan Femminile, parla Bakker

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Sulla partita contro il Napoli: «Abbiamo perso due punti oggi secondo me. Abbiamo creato diverse occasioni, più delle loro. Sono delusa da questo. Nell’ultimo terzo di campo sono mancate decisioni giuste. Il portiere non ha fatto interventi, non abbiamo preso le migliori decisioni. Dobbiamo continuare a lavorare, abbiamo ancora tre partite da giocare».

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Sul ritorno al Puma House of Football: «Siamo molto contente di essere tornata nel nostro stadio, dà qualcosa di extra alle giocatrici in questo campo stupendo. Anche i tifosi ci hanno supportato, abbiamo bisogno di loro anche nelle prossime partite. L’invito è quello di venire anche nelle prossime».

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