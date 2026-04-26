Marco Simone ha giocato nel Milan dal 1989 al 1997 e poi nella stagione 2001-2002. Attaccante brevilineo e tecnico, poteva giocare sia come prima che come seconda punta. In carriera, con i rossoneri, ha segnato 75 con 30 assist in 260 presenze. L'ex giocatore rossonero, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' anche della sfida di questa sera tra Milan e Juventus: "È una partita decisiva per la corsa Champions e lo dico con un po’ di tristezza, perché pensavo che il Milan sarebbe riuscito a dare più fastidio all’Inter per lo scudetto. Se mi ha deluso Allegri? Ma no, gli avevo solo rimproverato le dichiarazioni in cui parlava di quarto posto come obiettivo. Il Milan, così come la Juve, non deve e non può porsi limiti, anche se capisco che nel calcio di oggi la qualificazione in Champions è vitale per la sostenibilità economica. Sul resto, a Max si può dire poco".