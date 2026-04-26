A far parlare, però, sono le varie voci di mercato legate all'attacco del Milan. Nei giorni scorsi si è parlato moltissimo di Sorloth, attaccante dell'Atletico Madrid, e di Moise Kean, ex centravanti della Juventus ora alla Fiorentina. Come sappiamo, non è un mistero che Massimiliano Allegri desiderasse un centravanti puro già la scorsa estate, proprio per reso la dirigenza rossonera si è già attivata per cercare un nome degno del Milan. A parlare di ciò è stato anche il giornalista Angelo Carotenuto, presente negli studi di Sky Sport. Ecco, di seguito, le sue parole in merito: