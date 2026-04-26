Milan, le parole di Carotenuto
Le parole di Carotenuto su chi sarebbe l'attaccante ideale per il Milan: "Non è un mistero che Allegri desiderasse Vlahovic già l’estate scorsa: lo metto in pole position. Sorloth ha già dato una disponibilità di massimo al trasferimento. Poi sarebbe suggestivo vedere di nuovo un centravanti italiano come Kean con la maglia del Milan. Su Lewandowski conservo un asterisco: arriviamo da settimane di discussione su cosa serve al calcio italiano per rinascere e mi sembra che andare all’estero a prendere un giocatore avanti negli anni sia un po’ un controsenso."
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