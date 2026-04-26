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Carotenuto: “Sarebbe suggestivo Kean con la maglia del Milan”

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Angelo Carotenuto, giornalista sportivo, ha voluto parlare un po' dei possibili nomi in attacco del Milan: da Kean a Sorloth
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Ormai manca pochissimo, questione di poche ore. Questa sera all'interno delle mura di San Siro andrà in scena Milan-Juventus, big match della 34esima giornata della Serie A. A poche giornate dal termine, il Milan si ritrova a quota 66 punti, solamente 3 in più della Juventus, e con un posto in Champions da blindare.

A far parlare, però, sono le varie voci di mercato legate all'attacco del Milan. Nei giorni scorsi si è parlato moltissimo di Sorloth, attaccante dell'Atletico Madrid, e di Moise Kean, ex centravanti della Juventus ora alla Fiorentina. Come sappiamo, non è un mistero che Massimiliano Allegri desiderasse un centravanti puro già la scorsa estate, proprio per reso la dirigenza rossonera si è già attivata per cercare un nome degno del Milan. A parlare di ciò è stato anche il giornalista Angelo Carotenuto, presente negli studi di Sky Sport. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

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Milan, le parole di Carotenuto

Le parole di Carotenuto su chi sarebbe l'attaccante ideale per il Milan: "Non è un mistero che Allegri desiderasse Vlahovic già l’estate scorsa: lo metto in pole position. Sorloth ha già dato una disponibilità di massimo al trasferimento. Poi sarebbe suggestivo vedere di nuovo un centravanti italiano come Kean con la maglia del Milan. Su Lewandowski conservo un asterisco: arriviamo da settimane di discussione su cosa serve al calcio italiano per rinascere e mi sembra che andare all’estero a prendere un giocatore avanti negli anni sia un po’ un controsenso."

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