Questa sera il Milan dovrà fare moltissima attenzione a 'Chico' Conceiçao, tra gli esterni più in forma del campionato italiano e grande risorsa per l'attacco della Juventus. Sul fratello Sergio ha parlato a 'Tuttosport'. Nella sua lunga intervista spazio anche all'avventura dell'allenatore Sergio Conceiçao al Milan nella scorsa stagione: "Avrebbe meritato più tempo. In sei mesi ha giocato due finali: una l’ha vinta, l’altra non meritava di perderla. In campionato, da quando è arrivato lui, avrebbe chiuso quinto. I problemi che aveva mio padre sono gli stessi del Milan di quest’anno, mi dispiace perché se avesse cominciato la stagione credo che sarebbe andata diversamente".