Questa sera il Milan dovrà fare moltissima attenzione a 'Chico' Conceiçao, tra gli esterni più in forma del campionato italiano e grande risorsa per l'attacco della Juventus. Sul fratello Sergio ha parlato a 'Tuttosport'. Nella sua lunga intervista spazio anche all'avventura dell'allenatore Sergio Conceiçao al Milan nella scorsa stagione: "Avrebbe meritato più tempo. In sei mesi ha giocato due finali: una l’ha vinta, l’altra non meritava di perderla. In campionato, da quando è arrivato lui, avrebbe chiuso quinto. I problemi che aveva mio padre sono gli stessi del Milan di quest’anno, mi dispiace perché se avesse cominciato la stagione credo che sarebbe andata diversamente".
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Sergio Conceiçao jr.: “Mio padre al Milan? Avrebbe meritato più tempo. Il problema del Milan non è …”
Sergio Conceiçao jr., fratello di Chico e figlio dell'ex allenatore al Milan, ha parlato anche del trascorso in rossonero di suo padre. Ecco l'estratto da 'Tuttosport'
Poi un pensiero sul Milan: "Allegri è un grandissimo allenatore, tra i migliori in Italia e in Europa. Ma i difetti da un anno all’altro sono più o meno gli stessi. Forse il problema del Milan non è il tecnico, semplicemente. Papà in sei mesi ha fatto un buon lavoro: da quando è arrivato ha giocato praticamente sempre ogni tre giorni, il tempo che ha avuto per allenare è stato poco. Non venne aiutato così tanto dalla società: a gennaio cambiarono tantissimi giocatori, forse troppi".
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