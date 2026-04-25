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“A volte c’è troppa cattiveria”: Milan, il ‘caso’ Leão è solo all’esterno. Parole molto chiare

'A volte c'è troppa cattiveria': Milan, il 'caso' Leão è solo all'esterno. Parole molto chiare
Si continua a parlare molto del futuro al Milan di Rafael Leão. L'attaccante rossonero potrebbe anche salutare Milano in estate. Lo spogliatoio fa scudo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

La stagione di Rafael Leão con il Milan resta molto difficile da analizzare: l'attaccante portoghese resta comunque cruciale per i destini della squadra rossonera, ma ha anche faticato molto sia a livello fisico per la pubalgia, sia a livello tattico. Giocando da prima punta nel 3-5-2 fa fatica a trovare le giuste posizioni e i giusti riferimenti. Tanto è vero che si parla tantissimo del mercato e del possibile futuro lontano da Milano. Ci sarebbero anche squadre inglesi molto interessate al numero 10 rossonero, non proprio compagini di secondo livello o secondo piano, anzi.

Milan, tutti con Leão

Chi continua a sostenere Leão è tutta la squadra, a partire da Massimiliano Allegri: "Rafa Leão, come tutti, si è sempre messo a disposizione. Quando è rientrato dal problema al polpaccio a fine ottobre, poi ha avuto un problema di pubalgia e si è messo a disposizione. Non è la partita di domani la partita, ne mancano cinque. Non viene valutato per quest'annata, se uno è bravo rimane bravo e lui lo è". Discorso simile per quanto riguarda Matteo Gabbia. Il difensore del Milan ha parlato così: "A volte su Rafa c’è troppa cattiveria. Noi compagni sappiamo quanto è forte. E vorremmo continuare insieme". Il parere davvero molto interessante arriva dall'ex terzino del Milan Gianluca Zambrotta che parla di Leão in questo modo: "Non sono d’accordo con chi dice che Rafa è scarso o mediocre. Chi ha giocato a calcio non può dirlo, a parte qualcuno. Se sta bene ed è focalizzato sulla partita può fare la differenza. Per me dà il meglio sulla fascia, è micidiale quando ha spazio e punta l’uomo". Sarà davvero molto interessante vedere come il portoghese reagirà a tutte le indiscrezioni uscite sul suo futuro domani sera contro la Juventus. Il numero 10 dovrebbe giocare ancora da titolare insieme a Pulisic.

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