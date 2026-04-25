Chi continua a sostenere Leão è tutta la squadra, a partire da Massimiliano Allegri: "Rafa Leão, come tutti, si è sempre messo a disposizione. Quando è rientrato dal problema al polpaccio a fine ottobre, poi ha avuto un problema di pubalgia e si è messo a disposizione. Non è la partita di domani la partita, ne mancano cinque. Non viene valutato per quest'annata, se uno è bravo rimane bravo e lui lo è". Discorso simile per quanto riguarda Matteo Gabbia. Il difensore del Milan ha parlato così: "A volte su Rafa c’è troppa cattiveria. Noi compagni sappiamo quanto è forte. E vorremmo continuare insieme". Il parere davvero molto interessante arriva dall'ex terzino del Milan Gianluca Zambrotta che parla di Leão in questo modo: "Non sono d’accordo con chi dice che Rafa è scarso o mediocre. Chi ha giocato a calcio non può dirlo, a parte qualcuno. Se sta bene ed è focalizzato sulla partita può fare la differenza. Per me dà il meglio sulla fascia, è micidiale quando ha spazio e punta l’uomo". Sarà davvero molto interessante vedere come il portoghese reagirà a tutte le indiscrezioni uscite sul suo futuro domani sera contro la Juventus. Il numero 10 dovrebbe giocare ancora da titolare insieme a Pulisic.