Il Milan sfida la Juventus a San Siro: obiettivo Champions vicino e Rabiot a caccia di un primato storico nelle sfide tra rossoneri e bianconeri

Il conto alla rovescia è iniziato. Dopo la vittoria di Verona, il Milan di Massimiliano Allegri vuole dare continuità alla propria corsa verso la qualificazione in Champions League, oggi più vicina che mai. Servono 7 punti nelle ultime 5 partite per blindare aritmeticamente l’obiettivo. Il prossimo snodo è di quelli decisivi: domenica sera a San Siro arriva la Juventus, in un incrocio che può indirizzare in modo definitivo la stagione rossonera.

La squadra allenata da Luciano Spalletti si presenta a Milano in un buon momento di forma, come dimostra l’ultima vittoria casalinga contro il Bologna. Un segnale di solidità e continuità che alza il livello della sfida e impone al Milan una prestazione di personalità, intensità e maturità tattica.