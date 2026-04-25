Rabiot a caccia di un primato storico tra Milan e Juventus—
Tra i protagonisti più attesi c’è Adrien Rabiot. Con 18 gol in 157 presenze in bianconero, il centrocampista francese è il quinto miglior marcatore francese nella storia della Juventus in Serie A, alle spalle di David Trezeguet (123), Michel Platini (68), Paul Pogba (28) e Zinedine Zidane (24). Numeri che certificano il peso specifico del classe 1995 nella recente storia juventina.
In questa stagione Rabiot ha già realizzato 6 reti in campionato. Solo nel 2022/23, sempre con la Vecchia Signora, aveva fatto meglio in un singolo torneo di Serie A, chiudendo a quota otto. Domenica potrebbe aggiungere un tassello significativo alla propria carriera: diventare il primo giocatore di nazionalità sportiva non italiana a segnare con entrambe le maglie nelle sfide tra Juventus e Milan in Serie A.
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