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Verso Milan-Juventus, Rabiot potrebbe realizzare un nuovo record: ecco di cosa si tratta

Adrien Rabiot, centrocampista Milan
Il Milan sfida la Juventus a San Siro: obiettivo Champions vicino e Rabiot a caccia di un primato storico nelle sfide tra rossoneri e bianconeri
Redazione PM

Il conto alla rovescia è iniziato. Dopo la vittoria di Verona, il Milan di Massimiliano Allegri vuole dare continuità alla propria corsa verso la qualificazione in Champions League, oggi più vicina che mai. Servono 7 punti nelle ultime 5 partite per blindare aritmeticamente l’obiettivo. Il prossimo snodo è di quelli decisivi: domenica sera a San Siro arriva la Juventus, in un incrocio che può indirizzare in modo definitivo la stagione rossonera.

La squadra allenata da Luciano Spalletti si presenta a Milano in un buon momento di forma, come dimostra l’ultima vittoria casalinga contro il Bologna. Un segnale di solidità e continuità che alza il livello della sfida e impone al Milan una prestazione di personalità, intensità e maturità tattica.

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Tra i protagonisti più attesi c’è Adrien Rabiot. Con 18 gol in 157 presenze in bianconero, il centrocampista francese è il quinto miglior marcatore francese nella storia della Juventus in Serie A, alle spalle di David Trezeguet (123), Michel Platini (68), Paul Pogba (28) e Zinedine Zidane (24). Numeri che certificano il peso specifico del classe 1995 nella recente storia juventina.

In questa stagione Rabiot ha già realizzato 6 reti in campionato. Solo nel 2022/23, sempre con la Vecchia Signora, aveva fatto meglio in un singolo torneo di Serie A, chiudendo a quota otto. Domenica potrebbe aggiungere un tassello significativo alla propria carriera: diventare il primo giocatore di nazionalità sportiva non italiana a segnare con entrambe le maglie nelle sfide tra Juventus e Milan in Serie A.

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