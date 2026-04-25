Gullit ha indossato la maglia del Milan prima per sei stagioni, dal 1987 al 1993, e, successivamente, nei primi mesi del 1994, per un totale di 171 partite. Ha segnato 56 gol e fornito 38 assist. Con il Diavolo, allenato da Arrigo Sacchi prima e Fabio Capello poi, il 'Tulipano Nero' ha vinto 3 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali e 2 Supercoppe Europee. A livello personale, ha anche conquistato il Pallone d'Oro nel 1987 e, con la Nazionale olandese, gli Europei 1988.