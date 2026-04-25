PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan-Juventus, ‘San Siro’ sold out per il big match: sarà premiato Gullit nel pre-partita

MILAN-JUVENTUS

Milan-Juventus, ‘San Siro’ sold out per il big match: sarà premiato Gullit nel pre-partita

Ruud Gullit ex centrocampista AC Milan
Ruud Gullit, ex fuoriclasse rossonero tra gli anni Ottanta e Novanta, sarà premiato nel pre-partita di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026, in un 'San Siro' che sarà esaurito in ogni ordine di posto. Le ultime notizie
Daniele Triolo Redattore 

Domani, domenica 26 aprile, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026, e secondo quanto abbiamo appreso, lo stadio sarà tutto esaurito. Una splendida cornica di pubblico, dunque, non soltanto per un big match che tanto potrà dire in ottica qualificazione alla Champions League dell'una e dell'altra squadra, ma anche per l'evento che ci sarà nell'immediato pre-partita.

Come noto, infatti, Carlo Ancelotti, Ruud Gullit e Ricardo Kaká sono ufficialmente entrati a far parte della 'Hall of Fame' del club rossonero - presentata da Emirates - in qualità di migliori centrocampisti nella storia del Milan. E domani, prima di Milan-Juventus, sarà Gullit il primo dei centrocampisti a ricevere il trofeo - realizzato da Tiffany & Co. - in quello che, sicuramente, sarà un momento di forte emozione a tinte rossonere.

LEGGI ANCHE

Gullit ha indossato la maglia del Milan prima per sei stagioni, dal 1987 al 1993, e, successivamente, nei primi mesi del 1994, per un totale di 171 partite. Ha segnato 56 gol e fornito 38 assist. Con il Diavolo, allenato da Arrigo Sacchi prima e Fabio Capello poi, il 'Tulipano Nero' ha vinto 3 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali e 2 Supercoppe Europee. A livello personale, ha anche conquistato il Pallone d'Oro nel 1987 e, con la Nazionale olandese, gli Europei 1988.

Leggi anche
Napoli-Cremonese 4-0, Conte allunga sul Milan: autogol di Terracciano
Mercato Milan, clamorosa rivoluzione a centrocampo. Novità su Lewandowski

© RIPRODUZIONE RISERVATA