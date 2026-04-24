Giornata piena di novità in vista dell'imminente apertura della finestra di calciomercato estiva. L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri, il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani continuano a programmare il Milan 2026/2027. Oltre alla possibile rivoluzione in attacco, la dirigenza prepara una serie di innesti anche per rinforzare il centrocampo. Ci sono due indiziati principali, pronti a lasciare spazio a volti nuovi, come Goretzka e un nuovo nome che sta prendendo piede negli ultimi giorni. Arrivano anche aggiornamenti non proprio rassicuranti sulla trattativa per Robert Lewandowski. Parliamo di tutto questo e di molto altro nell'ultimo video, direttamente da Casa Milan, pubblicato sul nostro canale Youtube che puoi trovare qui sotto.