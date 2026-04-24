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Mercato Milan, clamorosa rivoluzione a centrocampo. Novità su Lewandowski

MERCATO MILAN, CLAMOROSA RIVOLUZIONE ANCHE A CENTROCAMPO. NOVITÀ SU LEWANDOWSKI
Dal centrocampo all'attacco: il Milan versione 2026/2027 inizia a prendere forma. La nostra analisi nel video pubblicato sul canale Youtube di Pianeta Milan
Redazione PM

Giornata piena di novità in vista dell'imminente apertura della finestra di calciomercato estiva. L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri, il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani continuano a programmare il Milan 2026/2027. Oltre alla possibile rivoluzione in attacco, la dirigenza prepara una serie di innesti anche per rinforzare il centrocampo. Ci sono due indiziati principali, pronti a lasciare spazio a volti nuovi, come Goretzka e un nuovo nome che sta prendendo piede negli ultimi giorni. Arrivano anche aggiornamenti non proprio rassicuranti sulla trattativa per Robert Lewandowski. Parliamo di tutto questo e di molto altro nell'ultimo video, direttamente da Casa Milan, pubblicato sul nostro canale Youtube che puoi trovare qui sotto.

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