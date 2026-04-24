Gli azzurri si rilanciano così dopo la sconfitta interna per 2-0 contro la Lazio nel turno precedente, mentre la Cremonese di Davide Nicola incassa un pesante passo falso. I grigiorossi restano invischiati nella lotta salvezza e rischiano di essere scavalcati dal Lecce, impegnato sabato sera al 'Bentegodi' contro il Verona.
Classifica e scenari: il Milan resta padrone del proprio destino—
Con questo successo il Napoli sale a quota 69 punti, alle spalle dell’Inter capolista a 78. Il Milan resta fermo a 66, seguito dalla Juventus a 63, con Como e Roma appaiate a 58.
Per il Milan, tuttavia, il risultato del 'Maradona' non cambia la sostanza: servono 7 punti nelle ultime 5 giornate di Serie A per blindare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. Il destino è ancora nelle mani dei rossoneri. Ora tocca rispondere sul campo.
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