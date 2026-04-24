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Napoli-Cremonese 4-0, Conte allunga sul Milan: autogol di Terracciano

Filippo Terracciano, difensore Cremonese in prestito dal Milan
Il Napoli travolge la Cremonese al Maradona: decisivo anche l’autogol di Terracciano. Rossoneri ora a -3 dal secondo posto prima di Milan-Juventus.
Redazione PM

Il Napoli non sbaglia e manda un messaggio chiaro al Milan. Al 'Maradona', la squadra di Antonio Conte supera con un netto 4-0 la Cremonese, conquistando tre punti pesanti che permettono l’allungo in classifica sui rossoneri. In attesa della sfida di domenica sera a San Siro contro la Juventus, il Diavolo scivola a -3 dal secondo posto, ora occupato in solitaria dagli azzurri.

La partita si mette subito in discesa per i partenopei: apre le marcature McTominay, che nel corso del match si vedrà anche parare un calcio di rigore. A seguire l’autogol di Terracciano, in prestito dal Milan, il cui eventuale riscatto è legato alla salvezza della Cremonese. Nel finale chiudono i conti De Bruyne e Alisson Santos, certificando la superiorità dei padroni di casa.

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Gli azzurri si rilanciano così dopo la sconfitta interna per 2-0 contro la Lazio nel turno precedente, mentre la Cremonese di Davide Nicola incassa un pesante passo falso. I grigiorossi restano invischiati nella lotta salvezza e rischiano di essere scavalcati dal Lecce, impegnato sabato sera al 'Bentegodi' contro il Verona.

Classifica e scenari: il Milan resta padrone del proprio destino

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Con questo successo il Napoli sale a quota 69 punti, alle spalle dell’Inter capolista a 78. Il Milan resta fermo a 66, seguito dalla Juventus a 63, con Como e Roma appaiate a 58.

Per il Milan, tuttavia, il risultato del 'Maradona' non cambia la sostanza: servono 7 punti nelle ultime 5 giornate di Serie A per blindare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. Il destino è ancora nelle mani dei rossoneri. Ora tocca rispondere sul campo.

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