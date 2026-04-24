A due giorni dal big match contro la Juventus, il Milan continua a far parlare di sé tra campo e calciomercato. Anche oggi, il club rossonero è apparso sulle pagine di numerosi quotidiani, sportivi e non, oltre che nelle home page di svariati siti web. Noi di PianetaMilan.it abbiamo raccolto le migliori notizie sul Diavolo pubblicate nella giornata di oggi, venerdì 24 aprile 2026: vediamole di seguto.