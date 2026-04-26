Milan, Biabiany e le visite mediche non superate

«Mi voleva anche Lippi al Guangzhou, ma dopo aver parlato con Inzaghi era tutto fatto, comprese foto con sciarpa e maglia di allenamento rossonere: infatti Galliani fece l’inferno, perché sapeva che stava saltando tutto. Il rifiuto di Zaccardo non c’entrava nulla, andava nascosto il mio problema di salute: aritmia cardiaca. Ero sulla cyclette e mi guardavano strano, poi restano lì a parlare tanto e il mio procuratore mi fa: ‘Che c… hai al cuore?’. Zero sintomi, ma lì ho avuto paura. Non di non poter giocare più: anche di morire, sì».