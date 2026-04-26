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Biabiany: “Galliani fece l’inferno, sapeva che il mio passaggio al Milan sarebbe saltato”

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Jonathan Biabiany, ex calciatore del Parma, ha voluto ricordare, alla Gazzetta dello Sport, il suo mancato approdo al Milan: le sue parole...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Jonathan Biabiany, ex calciatore del Parma, è stato intervistato in esclusiva dai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. L'ex calciatore francese ha voluto ricordare le sua visite mediche fatte con il Milan nel lontano 2014, visite che però il calciatore non ha mai passato a causa di alcune problematiche cardiache riscontrate.

Il francese ha voluto ricordare anche la reazione di Adriano Galliani, all'epoca amministratore delegato del Milan. Grazie alle visite con il Milan, il calciatore ha scoperto di soffrire di aritmie cardiache, ovvero di un'alterazione del ritmo del cuore, che non batte con una regolarità normale. Ecco, di seguito, il ricordo di Jonathan Biabiany:

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«Mi voleva anche Lippi al Guangzhou, ma dopo aver parlato con Inzaghi era tutto fatto, comprese foto con sciarpa e maglia di allenamento rossonere: infatti Galliani fece l’inferno, perché sapeva che stava saltando tutto. Il rifiuto di Zaccardo non c’entrava nulla, andava nascosto il mio problema di salute: aritmia cardiaca. Ero sulla cyclette e mi guardavano strano, poi restano lì a parlare tanto e il mio procuratore mi fa: ‘Che c… hai al cuore?’. Zero sintomi, ma lì ho avuto paura. Non di non poter giocare più: anche di morire, sì».

«Per l’idoneità andai a Boston, dove il professor Baggish mi disse le stesse cose del professor Carù: ‘Tornerai a giocare, ma gli esami saranno duri’. Un’ora di corsa veloce in salita sul tapis roulant, scesi e dissi: ‘Se non sono morto oggi, non posso morire sul campo’. Quello del Milan, ancora più tosto: cuore al massimo con le scosse elettriche entrando da un’arteria. Me lo sentivo in gola e pensai: ‘Ora esplode’».

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