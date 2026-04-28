Da quel momento in poi, il numero 11 rossonero è stato colpito da diversi infortuni, ma quando è tornato titolare, non è più riuscito a trovare la via del gol. Nel 2026 ancora non ha segnato e, con la partita contro i bianconeri, l'americano ha eguagliato un nuovo record, negativo: 16 partite senza segnare, era già successo al Chelsea del 2022-2023. Anche all'epoca, Pulisic non segnava da ottobre 2022 fino a maggio 2023.

Una delle 'problematiche' che emergono, però, è la poca intesa sul campo con Rafael Leao. i due giocatori non si trovano con i movimenti e spesso si ignorano, come già successo contro la Lazio, partita in cui il numero 10 del Milan, al cambio, fece una sfuriata a causa dell'americano.

Le parole di Allegri — Dopo il match contro i bianconeri, Allegri ha voluto parlare del problema a livello di testa che affligge Pulisic:«È un ragazzo molto sensibile, il fatto di non segnare lo accusa di più». A sfavorire l'americano, però, anche una componente tattica: con il 3-5-2 è uno dei giocatori più penalizzati.

Allegri stesso ha dichiarato che "giocando senza un centravanti vero lui fa più fatica, ma devo cercare di dare equilibrio alla squadra». In base alle sue caratteristiche, infatti, Pulisic sarebbe più adatto ad un tridente: largo a destra come nei primi due anni al Milan.

Questo, infatti, è un aspetto che aprirà dei punti interrogativi sul suo futuro. Se il Milan dovesse continuare con questo modulo, Pulisic potrebbe iniziare a pensare ad un'altra destinazione. Di conseguenza, il suo futuro resta in forte bilico. L'americano, però, potrà sfruttare il Mondiale per mettersi in mostra e, allo stesso tempo, attirare sia delle nuove proposte, oppure far 'svegliare' il Milan. Il rinnovo, attualmente, è congelato, ma il discorso, sicuramente, verrà affrontato durante l'estate.

Considerazione — Massimiliano Allegri sembra orientato a confermare nuovamente, anche per la prossima stagione, il 3-5-2 modulo che, come abbiamo già detto e ridetto, ha penalizzato tantissimo l'americano. Bisogna sottolineare però che con l'assenza di Rafael Leao nella prima parte di stagione, il calciatore era una vera e propria macchina da gol.

La poca intesa con il numero 10 portoghese lo ha decisamene 'limitato', quindi: che fare? In estate servirà sicuramente una punta vera e propria, in modo da aiutare anche l'americano a sbloccarsi. Ecco perchè è fondamentale centrare la qualificazione in Champions League: più introiti, più mercato, resa massima.