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Calciomercato Milan, torna di moda Javi Guerra: numeri e caratteristiche

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Nelle ultime ore si sta parlando sempre di più del calciomercato rossonero, con il Milan interessato nuovamente a... Javi Guerra
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nelle ultime ore si sta parlando sempre di più del calciomercato rossonero. Il Milan di Massimiliano Allegri, impegnato nella corsa alla Champions League, dopo aver matematicamente centrato l'obiettivo, si sposterà al 100% sul fronte mercato. Nelle ultime ore, però, il noto esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato di un nome che la dirigenza rossonera conosce molto bene: Javi Guerra

Le parole di Moretto

“Il Milan sono diversi mercati che si sta informando su Javi Guerra. Giovane, pienamente inserito nei parametri per essere tra quei calciatori valorizzabili nel panorama rossonero, con incrementi di valore negli anni, ma soprattutto rientra in quelle caratteristiche tecniche di cui ha parlato Massimiliano Allegri: lui è uno forte fisicamente, tecnico, alto.

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Ti dico però che ha un contratto fino al 2029, quest’anno ha uno score di 31 partite e 1 gol col Valencia e non sta disputando una buona stagione, complice la difficile situazione del Valencia, che sta lottando per non retrocedere e ha avuto parecchi problemi in campo."

Mediano classe 2003 di proprietà del Valencia, la scorsa estate i rossoneri sono stati molto vicini al giovane centrocampista, che poi per ha preferito rinnovare con il Valencia. Con la squadra che sta lottando bilico tra la zona Europa e la zona retrocessione, il finale di campionato potrebbe cambiare le sorti di alcuni giocatori, incluso lui.

Storia, caratteristiche e statistiche

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Il giocatore, classe 2003, è cresciuto nel settore giovanile del Villarreal, per poi trasferirsi da giovanissimo tra le fila del Valencia, dove ha completato il percorso nel settore giovanile fino a debuttare poi in prima squadra, debutto arrivato nell'aprile del 2023.

Nel corso dell'attuale stagione, il centrocampista spagnolo ha collezionato 31 presenze, 1 goal e 5 assist in Liga. Numeri molto positivi per il giovane.

Javi Guerra è il classico centrocampista box to box, molto bravo ad attaccare gli spazi, tecnico, dinamico, elegante e dotato di un ottimo tiro dalla distanza. Il giovane può giocare sia come centrocampista centrale, ma anche da mezzala e in posizione più avanza, un trequartista “acquisito”.  Per provare a portare a Milano il giovane, saranno necessari, all'incirca, 25 milioni di euro.

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