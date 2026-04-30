Milan, le notizie top di oggi: doppio colpo dal Napoli? L’agente di Gila in esclusiva e l’idea per la fascia
Ti dico però che ha un contratto fino al 2029, quest’anno ha uno score di 31 partite e 1 gol col Valencia e non sta disputando una buona stagione, complice la difficile situazione del Valencia, che sta lottando per non retrocedere e ha avuto parecchi problemi in campo."
Mediano classe 2003 di proprietà del Valencia, la scorsa estate i rossoneri sono stati molto vicini al giovane centrocampista, che poi per ha preferito rinnovare con il Valencia. Con la squadra che sta lottando bilico tra la zona Europa e la zona retrocessione, il finale di campionato potrebbe cambiare le sorti di alcuni giocatori, incluso lui.
Storia, caratteristiche e statistiche—
Il giocatore, classe 2003, è cresciuto nel settore giovanile del Villarreal, per poi trasferirsi da giovanissimo tra le fila del Valencia, dove ha completato il percorso nel settore giovanile fino a debuttare poi in prima squadra, debutto arrivato nell'aprile del 2023.
Nel corso dell'attuale stagione, il centrocampista spagnolo ha collezionato 31 presenze, 1 goal e 5 assist in Liga. Numeri molto positivi per il giovane.
Javi Guerra è il classico centrocampista box to box, molto bravo ad attaccare gli spazi, tecnico, dinamico, elegante e dotato di un ottimo tiro dalla distanza. Il giovane può giocare sia come centrocampista centrale, ma anche da mezzala e in posizione più avanza, un trequartista “acquisito”. Per provare a portare a Milano il giovane, saranno necessari, all'incirca, 25 milioni di euro.
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