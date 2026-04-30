Milan, parla Di Marzio
"Ci sono delle opportunità che le squadre italiane stanno cercando di cogliere, di Goretzka ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, anche qui a Caffè Di Marzio, ed e sicuramente la tentazione più grande del Milan: il Milan è la squadra più vicina a Goretzka in questo momento, i contatti sono stati proficui e positivi certo, ma fin quando non cè un accordo di massima, fin quando non arriva la chiusura definitiva serve sempre un po' di prudenza.
Il Milan, perciò, sarebbe la squadra più avanti nella corsa al calciatore: i contatti tra la dirigenza rossonera e l'entourage del centrocampista tedesco sono fitti e continui. Nessun accordo raggiunto, per ora, ma filtra davvero tanto ottimismo.
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