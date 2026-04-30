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Di Marzio: “Goretzka? il Milan è la squadra più vicina al giocatore”

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Intervenuto durante "Caffè Di Marzio", il giornalista sportivo ha voluto parlare e fornire degli aggiornati su Goretzka-Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nel solito appuntamento con "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com., il giornalista sportivo ha voluto il punto della situazione sul mercato del Milan di Massimiliano Allegri.

Con il campionato arriva agli sgoccioli, è ora di iniziare a pianificare i colpi per l'estate. Un nome che sta attirando moltissimo l'attenzione dei tifosi rossoneri è quello di Leon Goretzka, centrocampista in scadenza con il Bayern Monaco. Ecco, di seguito, le sue parole:

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"Ci sono delle opportunità che le squadre italiane stanno cercando di cogliere, di Goretzka ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, anche qui a Caffè Di Marzio, ed e sicuramente la tentazione più grande del Milan: il Milan è la squadra più vicina a Goretzka in questo momento, i contatti sono stati proficui e positivi certo, ma fin quando non cè un accordo di massima, fin quando non arriva la chiusura definitiva serve sempre un po' di prudenza.

Il Milan, perciò, sarebbe la squadra più avanti nella corsa al calciatore: i contatti tra la dirigenza rossonera e l'entourage del centrocampista tedesco sono fitti e continui. Nessun accordo raggiunto, per ora, ma filtra davvero tanto ottimismo.

 

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