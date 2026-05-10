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Iuliano: “Annata strepitosa di Bartesaghi, è già molto importante adesso”

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Davide Bartesaghi è sicuramente uno dei calciatori che è cresciuto di più sotto la guida di Allegri: le parole di Mark Iuliano in merito...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Se c'è un calciatore che è totalmente cambiato dalla stagione precedente, quello è sicuramente Davide Bartesaghi, protagonista principale con il Milan. Il giovane classe 2005, con l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan, è riuscito ad imporsi, togliendo il posto da titolare a Pervis Estupinan, arrivato per prendere il posto di Theo Hernandez, ora all'Al-Hilal

Nel corso degli ultimi mesi, come tutto il resto della squadra, anche il giovane è stato colpito da un calo di rendimento, ma il suo impatto resta più che positivo: in stagione, Bartesaghi ha collezionato 30 presenze tra campionato e Coppa Italia, con 2 gol e 1 assist ai compagni. A commentare il suo percorso ci ha pensato l'ex difensore Mark Iuliano, intervenuto ai microfoni di RadioTV Serie A:

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"Bartesaghi forse quest'anno è stato l'esempio più importante: però dietro questo ragazzo c'è un lavoro della società per farlo giocare in prima squadra. Allegri non ha mai avuto paura di far giocare i ragazzi, però alla base c'è un lavoro importante. Bartesaghi sì ha avuto un piccolo calo perché ha fatto un'annata strepitosa perché accollarsi quel ruolo di terzino sinistro del Milan e farlo in quella maniera, con quella capacità, con quella eleganza... Non è di prospettiva, è già importante adesso ed è un 2005"

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