Milan, parla Iuliano

"Bartesaghi forse quest'anno è stato l'esempio più importante: però dietro questo ragazzo c'è un lavoro della società per farlo giocare in prima squadra. Allegri non ha mai avuto paura di far giocare i ragazzi, però alla base c'è un lavoro importante. Bartesaghi sì ha avuto un piccolo calo perché ha fatto un'annata strepitosa perché accollarsi quel ruolo di terzino sinistro del Milan e farlo in quella maniera, con quella capacità, con quella eleganza... Non è di prospettiva, è già importante adesso ed è un 2005"