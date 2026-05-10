Giorgia Rossi, giornalista sportiva e volto noto di 'DAZN', ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport': per l'occasione, ha parlato anche del Milan di Massimiliano Allegri e della volata per un posto in Champions League

Daniele Triolo Redattore 10 maggio 2026 (modifica il 10 maggio 2026 | 13:46)

Giorgia Rossi, giornalista sportiva e volto noto di 'DAZN', ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Per l'occasione, ha esordito parlando dello Scudetto appena vinto dall'Inter, che, ieri pomeriggio, a Roma contro la Lazio, ha vinto per 3-0 toccando quota 85 punti in classifica e 85 gol segnati in un campionato di Serie A dominato per larga parte.