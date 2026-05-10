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Giorgia Rossi: “Volata per la Champions League? Favorite Milan e Juventus, ecco perché”

Giorgia Rossi, giornalista e volto noto di 'DAZN', ha parlato anche del Milan in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'
Giorgia Rossi, giornalista sportiva e volto noto di 'DAZN', ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport': per l'occasione, ha parlato anche del Milan di Massimiliano Allegri e della volata per un posto in Champions League
Daniele Triolo Redattore 

Giorgia Rossi, giornalista sportiva e volto noto di 'DAZN', ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Per l'occasione, ha esordito parlando dello Scudetto appena vinto dall'Inter, che, ieri pomeriggio, a Roma contro la Lazio, ha vinto per 3-0 toccando quota 85 punti in classifica e 85 gol segnati in un campionato di Serie A dominato per larga parte.

"Scudetto meritato? Per me sì - ha detto Giorgia Rossi - È stata la squadra capace di restare costante in un campionato in cui le concorrenti non sono state all'altezza. Grande merito a Cristian Chivu per il lavoro mentale e tattico". Per la giornalista, Juventus-Inter 4-3 dell'andata è stata la partita più bella di questo torneo, ma è stato il nerazzurro Federico Dimarco il giocatore che l'ha più divertita nel corso dell'anno.

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E cosa ne pensa, invece, della volata per un posto in Champions League? Attualmente, dando Inter (85 punti in 36 partite), Napoli (70 punti in 35 partite) per assodate, sono in corsa Juventus (68 punti in 36 partite), Milan (67 punti in 35 partite), Roma (64 punti in 35 partite) e Como (62 punti in 35 partite) per gli ultimi due posti. "Le mie favorite? Milan e Juventus perché sono davanti", ha risposto con semplicità Giorgia Rossi. Per far sì, però, che le sue previsioni si avverino, il Diavolo di Massimiliano Allegri dovrà ricominciare a vincere, a partire dalla gara di 'San Siro' contro l'Atalanta di questa sera, visto il periodo fortemente negativo in cui versa.

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