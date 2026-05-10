E cosa ne pensa, invece, della volata per un posto in Champions League? Attualmente, dando Inter (85 punti in 36 partite), Napoli (70 punti in 35 partite) per assodate, sono in corsa Juventus (68 punti in 36 partite), Milan (67 punti in 35 partite), Roma (64 punti in 35 partite) e Como (62 punti in 35 partite) per gli ultimi due posti. "Le mie favorite? Milan e Juventus perché sono davanti", ha risposto con semplicità Giorgia Rossi. Per far sì, però, che le sue previsioni si avverino, il Diavolo di Massimiliano Allegri dovrà ricominciare a vincere, a partire dalla gara di 'San Siro' contro l'Atalanta di questa sera, visto il periodo fortemente negativo in cui versa.
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