PIANETAMILAN news milan interviste Orsi: “Non pensavo che Allegri potesse incappare in una serie di risultati negativi. Ma il suo Milan …”

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Orsi: “Non pensavo che Allegri potesse incappare in una serie di risultati negativi. Ma il suo Milan …”

Massimiliano Allegri allenatore AC Milan durante una seduta di allenamento con i rossoneri a Milanello
Fernando Orsi, ex portiere in Serie A e oggi opinionista per 'Sky Sport', ha parlato della lotta per la qualificazione in Champions League e del Milan di Massimiliano Allegri: secondo lui, ci sono chance affinché i rossoneri stacchino il pass
Daniele Triolo Redattore 

Una sola vittoria (1-0, sul campo dell'Hellas Verona) e un solo gol segnato (quello di Adrien Rabiot, sempre al 'Bentegodi') nelle ultime sei partite per il Milan di Massimiliano Allegri che, nel mezzo, ha pareggiato 0-0 a 'San Siro' contro la Juventus e perso contro Lazio (0-1), Napoli (0-1), Udinese (0-3) e Sassuolo (0-2).

Inutile dire come una qualificazione per la prossima edizione della Champions League, che sembrava scontata a metà marzo, sia tornata in discussione. Anche perché la Juventus - vittoriosa ieri sera a Lecce - ha scavalcato momentaneamente il Diavolo, in attesa di Milan-Atalanta di questa sera a 'San Siro' con Roma e Como che continuano ad insidiare da dietro i rossoneri.

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Fernando Orsi, ex portiere in Serie A e oggi opinionista e commentatore per 'Sky Sport', ricordando come i nomi di Allegri e quello di Antonio Conte (Napoli) siano ancora in ballo per la panchina della Nazionale Italiana, ha parlato - in un'intervista concessa a 'TuttoMercatoWeb' - del momento nero del Milan di Allegri.

"Devo dire che non mi aspettavo dal Milan questo periodo. Non so se si possa chiamare crollo, ma delle ultime 5 ne ha perse 3, pareggiata una e vinta una. Non pensavo che uno come Allegri potesse incappare in una serie di risultati negativi di questo tipo", ha spiegato Orsi. Il quale, però, si è detto ottimista sulla possibilità che i rossoneri, alla fine, in Champions League possano qualificarsi per il rotto della cuffia.

"II Milan alla fine, di riffa o di raffa, ce la farà. Anche la Juventus pareggiando con il Verona ha rimesso tutto in ballo. Penso che alla fine rimarrà tutto così. Non penso che Milan e Juventus possano sbagliare a tre domeniche dalla fine. Certo, è tutto da vedere. Il destino è nelle loro mani e non in quelle di Como e Roma che devono sperare in passi falsi. Como e Roma però sono costrette a vincerle tutte", il commento di Orsi sul tema.

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