Orsi: "Champions, Milan e Juventus hanno il destino nelle loro mani" — Fernando Orsi, ex portiere in Serie A e oggi opinionista e commentatore per 'Sky Sport', ricordando come i nomi di Allegri e quello di Antonio Conte (Napoli) siano ancora in ballo per la panchina della Nazionale Italiana, ha parlato - in un'intervista concessa a 'TuttoMercatoWeb' - del momento nero del Milan di Allegri.

"Devo dire che non mi aspettavo dal Milan questo periodo. Non so se si possa chiamare crollo, ma delle ultime 5 ne ha perse 3, pareggiata una e vinta una. Non pensavo che uno come Allegri potesse incappare in una serie di risultati negativi di questo tipo", ha spiegato Orsi. Il quale, però, si è detto ottimista sulla possibilità che i rossoneri, alla fine, in Champions League possano qualificarsi per il rotto della cuffia.

"II Milan alla fine, di riffa o di raffa, ce la farà. Anche la Juventus pareggiando con il Verona ha rimesso tutto in ballo. Penso che alla fine rimarrà tutto così. Non penso che Milan e Juventus possano sbagliare a tre domeniche dalla fine. Certo, è tutto da vedere. Il destino è nelle loro mani e non in quelle di Como e Roma che devono sperare in passi falsi. Como e Roma però sono costrette a vincerle tutte", il commento di Orsi sul tema.