Milan, Cuomo: "Allegri, l'essere aziendalisti non aiuta più ad un certo punto"

"Per questo motivo, non sono soddisfatto della risposta che mi ha dato Allegri ieri", ha proseguito Cuomo che, in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta, ha chiesto ad Allegri se avesse percepito, nei dirigenti rossoneri, la reale volontà di vincere e se, almeno lui, al contrario di chi sta al quarto piano di 'Casa Milan', stesse dicendo la verità ai tifosi sull'aria che si respira all'interno del club. "Io mi sono rivolto all'unica persona di cui i tifosi oggi si fidano. Mi aspettavo, o quantomeno speravo, che Allegri facesse come Gian Piero Gasperini! Perché Gasperini, facendo quello che ha fatto, ha salvato la Roma, chiudendo la lotta interna in dieci giorni", ha detto Cuomo.