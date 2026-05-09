Mattia Caldara, ex difensore del Milan, ha voluto analizzare ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport il momento che sta passando la squadra allenta da Massimiliano Allegri. Secondo l'ex calciatore, il problema principale è stato un calo mentale. Ma non è tutto, l'ex calciatore rossonero ha ammesso che, dopo aver visto la vittoria nel derby contro l'Inter, ha creduto nella lotta scudetto.