Milan, le parole di Caldara—
"Dopo il derby vinto credevo che potesse lottare fino alla fine per lo scudetto. Non dico che dopo il ko contro la Lazio i rossoneri si siano seduti, ma inconsapevolmente, con l’obiettivo più lontano, tendi a mollare un po’. Ora non è facile ritrovare la rabbia e la voglia di prevalere sull’avversario."
Successivamente, Caldara ha dichiarato che il momento che sta vivendo attualmente il Milan è molto delicato e che, se non trova la forza di rialzarsi, può compromettere tutto quello fatto di buoni in questi 9 mesi di campionato:
"Per questo il momento del Milan è delicato: se non ritrova la forza di combattere, rischia di compromettere un campionato buono. Senza l’ingresso tra le prime quattro, la stagione diventerebbe fallimentare"
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