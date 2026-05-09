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Ex Milan, parla Caldara: “Dopo il derby vinto credevo nella lotta scudetto”

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Mattia Caldara, ex difensore del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni legate al cammino dei rossoneri di Allegri...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Mattia Caldara, ex difensore del Milan, ha voluto analizzare ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport il momento che sta passando la squadra allenta da Massimiliano Allegri. Secondo l'ex calciatore, il problema principale è stato un calo mentale. Ma non è tutto, l'ex calciatore rossonero ha ammesso che, dopo aver visto la vittoria nel derby contro l'Inter, ha creduto nella lotta scudetto.

Purtroppo, poi, la squadra ha perso la continuità che l'aveva caratterizzata nei mesi precedenti, perdendo così tantissimi punti per strada:

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"Dopo il derby vinto credevo che potesse lottare fino alla fine per lo scudetto. Non dico che dopo il ko contro la Lazio i rossoneri si siano seduti, ma inconsapevolmente, con l’obiettivo più lontano, tendi a mollare un po’. Ora non è facile ritrovare la rabbia e la voglia di prevalere sull’avversario."

Successivamente, Caldara ha dichiarato che il momento che sta vivendo attualmente il Milan è molto delicato e che, se non trova la forza di rialzarsi, può compromettere tutto quello fatto di buoni in questi 9 mesi di campionato:

"Per questo il momento del Milan è delicato: se non ritrova la forza di combattere, rischia di compromettere un campionato buono. Senza l’ingresso tra le prime quattro, la stagione diventerebbe fallimentare"

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