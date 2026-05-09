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Ex Milan, De Rossi su Messias: “Parla poco ma quando parla è un riferimento”

Ex Milan, De Rossi su Messias: “Parla poco ma quando parla è un riferimento” - immagine 1
Intervenuto in conferenza stampa, De Rossi ha voluto spendere alcune parole su Junior Messias, ex calciatore del Milan ora al Genoa
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dall'arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa, la squadra rossoblù è completamente cambiata: con l'arrivo dell'ex calciatore della Roma, il grifone ha ritrovato compattezza ed identità, due elementi che, se presenti in squadra, sono in grado di portare i giusti risultati. Dopo un'avvio molto complicato con Patrick Vieira in panchina, la squadra ligure è riuscita a riprendersi proprio grazie all'equilibrio trovato da De Rossi.

La salvezza, conquista con 3 giornate di anticipo, ne è la prova. Il Genoa, perciò, potrà finire il proprio campionato nella tranquillità più assoluta. Intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro la Fiorentina, in programma domenica alle ore 15:00, Daniele De Rossi ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni legate al percorso della sua squadra, soffermandosi anche suJunior Messias, ex calciatore del Milan, considerato un vero e proprio elemento fondamentale per lo spogliatoio. Ecco le sue parole:

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"Parla poco ma quando parla è un riferimento per lo spogliatoio. È a 360° il giocatore più forte che abbiamo, ma dal punto di vista del fisico è un po' fragile. Ci ha dato grandissima disponibilità, ogni volta che è stato bene ha spinto. Sono contentissimo di lui e di averlo conosciuto a livello umano". 

Arrivato al Milan nel 2021 in prestito oneroso dal Crotone, il brasiliano ha esordito il 3 ottobre nel finale di gara contro l'Atalanta, match vinto dai rossoneri per 3-2. La sua avventura in rossonero, però, non è stata molto 'felice': poco spazio, poche presenze e pochi gol. Dopo aver vinto lo scudetto nel 2002, saluta i rossoneri la stagione dopo.

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