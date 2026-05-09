Ex Milan, Messias 're' dello spogliatoio
"Parla poco ma quando parla è un riferimento per lo spogliatoio. È a 360° il giocatore più forte che abbiamo, ma dal punto di vista del fisico è un po' fragile. Ci ha dato grandissima disponibilità, ogni volta che è stato bene ha spinto. Sono contentissimo di lui e di averlo conosciuto a livello umano".
Arrivato al Milan nel 2021 in prestito oneroso dal Crotone, il brasiliano ha esordito il 3 ottobre nel finale di gara contro l'Atalanta, match vinto dai rossoneri per 3-2. La sua avventura in rossonero, però, non è stata molto 'felice': poco spazio, poche presenze e pochi gol. Dopo aver vinto lo scudetto nel 2002, saluta i rossoneri la stagione dopo.
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