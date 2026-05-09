Dall'arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa, la squadra rossoblù è completamente cambiata: con l'arrivo dell'ex calciatore della Roma, il grifone ha ritrovato compattezza ed identità, due elementi che, se presenti in squadra, sono in grado di portare i giusti risultati. Dopo un'avvio molto complicato con Patrick Vieira in panchina, la squadra ligure è riuscita a riprendersi proprio grazie all'equilibrio trovato da De Rossi.