Lo potremmo vedere subito, almeno secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport': il bilancio di quest’anno si chiuderà in passivo a meno che entro il 30 giugno non sia venduto un giocatore importante: la rosea fa i nomi di Rabiot e Pavlović. Senza i soldi che garantisce la qualificazione alla Champions League, anche il bilancio dell'anno successivo rischierebbe di andare in rosso, cambiando tutte le possibili strategie di mercato del Milan per il futuro. Sarebbe un déjà-vu per i tifosi del Milan, che nelle ultime sessioni estive di calciomercato hanno visto le cessioni di Sandro Tonali, Tijjani Reijnders, Theo Hernandez e tanti altri e che rischiano di vedere andare via altri giocatori importanti. Rabiot e Pavlović non sono due nomi casuali, anzi: sono due dei giocatori più decisivi e che hanno giocato meglio in questa stagione con Massimiliano Allegri. Va bene che il bilancio va ripianato, ma facendolo cedendo sempre il tuo migliore giocatore, una stagione sì e una stagione no, non è il modo e la maniera giusta per cercare di vincere davvero. Il Milan andrebbe rinforzato gradualmente stagione dopo stagione, mercato dopo mercato. E invece c'è sempre il rischio altissimo di perdere dei perni del progetto solo per questioni economiche. L'analisi poi si allarga se si pensa ai possibili sostituti: parla la storia di questo Milan, il sostituto non costa mai quanto chi parte, ma sempre meno se non la metà (Thiaw via a 40, De Winter dentro per 20 milioni).