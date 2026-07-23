Il calciomercato del Milan non si concentra soltanto sulla caccia al trequartista, ma guarda con attenzione anche al reparto mediano. La dirigenza rossonera continua a monitorare da vicino la situazione di Pierre-Emile Højbjerg, centrocampista danese classe 1995 attualmente in forza all'Olympique Marsiglia. Il giocatore è un profilo particolarmente gradito al nuovo tecnico Rúben Amorim, che lo ritiene ideale per il suo modulo 3-4-2-1, dove potrebbe alternarsi con Luka Modrić al fianco di Adrien Rabiot.

L'affondo decisivo per l'ex Tottenham, tuttavia, è strettamente legato alle uscite. Se il Diavolo non sfoltirà la rosa a centrocampo, sarà impossibile ipotizzare nuovi innesti in entrata. La lista dei partenti è lunga: oltre a Ismaël Bennacer (vicino alla risoluzione consensuale per firmare con l'Al-Gharafa in Qatar) e Warren Bondo (escluso dai convocati per il ritiro e nel mirino di Udinese e Stoccarda), ci sono altri quattro profili con le valigie pronte.

Calciomercato Milan: la lista dei partenti a centrocampo e il nodo Fofana

I nomi sul mercato sono di primissimo piano: Ruben Loftus-Cheek, Yunus Musah, Samuele Ricci e, soprattutto,. Il centrocampista francese, classe 1999, era arrivato a Milano nell'estate del 2024 dal Monaco per un investimento di 26 milioni di euro. Ora, dopo due stagioni intense condite da, la sua avventura in rossonero è giunta ai titoli di coda.

L'esperienza al Milan ha visto il centrocampista perdere progressivamente il giro della Nazionale francese. Nelle ultime settimane si sono registrati alcuni sondaggi esplorativi da parte di club di Ligue 1, ma la pista più concreta porta in Turchia. Su di lui c'è il forte interesse del Beşiktaş, formazione guidata in questa stagione dal tecnico italiano Vincenzo Italiano.

I numeri a bilancio di Fofana: la cifra per l'addio

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La dirigenza di Via Aldo Rossi non ha comunque intenzione di svendere il mediano transalpino. Sotto contratto con il Milan fino al, Fofana ha un peso a bilancio ben definito: dopo due anni di ammortamento del costo storico del cartellino, il suo valore residuo è pari aPer questo motivo, per evitare minusvalenze e incassare un prezioso tesoretto, il Milan darà il via libera alla cessione soltanto a fronte di un'offerta cash intorno ai. Una separazione necessaria anche per ragioni tattiche: le caratteristiche fisiche e di impostazione di Fofana, infatti, mal si sposano con i dettami e i ritmi di gioco pretesi da Rúben Amorim nella sua nuova scacchiera tattica.