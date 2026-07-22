Il calciomercato del Milan vive una fase di pianificazione strategica in cui le operazioni in entrata sono strettamente subordinate a quelle in uscita. L'obiettivo principale per puntellare la mediana rimane Pierre-Emile Højbjerg, centrocampista danese attualmente in forza all'Olympique Marsiglia. Il calciatore è valutato circa 15 milioni di euro e presenta parametri d'ingaggio assolutamente sostenibili per la dirigenza di via Aldo Rossi, grazie a uno stipendio da 3 milioni di euro netti a stagione. Tuttavia, il suo innesto non potrà concretizzarsi senza prima aver sfoltito il reparto arretrato.

La lista dei partenti a centrocampo: il caso Warren Bondo

La lista dei calciatori sacrificabili in casa rossonera è piuttosto corposa e comprende profili del calibro di Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek, Yunus Musah e Samuele Ricci. Tra tutti, però, la situazione di maggiore urgenza riguarda. Il centrocampista francese classe 2003, di origini congolesi, ha ricevuto un segnale inequivocabile dal nuovo allenatore: non è stato inserito nella lista dei convocati per il ritiro pre-campionato e si sta attualmente allenando a parte, in attesa di una nuova sistemazione.

Arrivato in rossonero nel mercato invernale del 2025 proveniente dal Monza per un investimento totale di 15,5 milioni di euro (10,5 di parte fissa e 5 di bonus), il mediano non è mai riuscito a trovare la consacrazione con la maglia del Diavolo. Nei suoi primi sei mesi a Milano ha racimolato appena 164 minuti distribuiti su 5 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Decisamente migliore l'andamento nell'ultima stagione trascorsa in prestito alla Cremonese, dove ha totalizzato 1.801 minuti in 28 apparizioni complessive.

Udinese e Stoccarda sulle tracce del francese: le formule sul tavolo

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Nonostante le difficoltà in rossonero, il profilo del giovane francese vanta ancora diversi estimatori sia in Italia che all'estero. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport, l'si sta muovendo con grande insistenza. Il club friulano vorrebbe assicurarsi le prestazioni di Bondo proponendo al Milan la formula delcondizionato al verificarsi di determinate condizioni sportive.Sullo sfondo, però, si registra anche il forte interesse dello. La compagine della Bundesliga tedesca dispone della liquidità necessaria per assecondare le precise richieste economiche del club di via Aldo Rossi. Il Milan punta infatti a monetizzare la cessione a titolo definitivo del classe 2003, fissando il prezzo del cartellino in una forbice compresa tra gli. Una sua eventuale partenza permetterebbe alla dirigenza di liberare una casella per l'assalto decisivo a Højbjerg.