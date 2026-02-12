Ecco perché Ruben Loftus-Cheek, utilizzato di fatto come attaccante centrale del 3-5-2 di Allegri al 'Dall'Ara', spera di essere confermato anche domani sera contro i nerazzurri toscani allenati da Oscar Hiljemark. Al suo fianco, potrebbe avere nuovamente Christopher Nkunku. Infatti, sebbene recuperato e più in forma rispetto a prima, anche Rafael Leão andrà gestito visti i tre impegni in dieci giorni che dovrà affrontare il Milan.
Pulisic in panchina, out Saelemaekers. Loftus-Cheek di punta?—
Sulla fascia destra, confermata l'indisponibilità di Alexis Saelemaekers. Dunque, seconda partita da titolare di fila per Zachary Athekame. In mezzo al campo, per il quotidiano sportivo nazionale, dubbio tra Youssouf Fofana e Samuele Ricci. Dietro può riprendersi il posto da titolare Fikayo Tomori, magari con un turno di riposo per Matteo Gabbia. Ecco, dunque, la probabile formazione dei rossoneri di Allegri per Pisa-Milan di domani!
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Athekame, Fofana (Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Estupiñán, Jashari, Ricci (Fofana), Füllkrug, R. Leão, Pulisic. Allenatore: Allegri.
