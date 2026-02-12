Pianeta Milan
Probabile formazione Milan: a Pisa con Loftus-Cheek di punta? Previsto un cambio in difesa

Ecco, per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri per Pisa-Milan di domani, venerdì 13 febbraio alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena'. Le ultime news vedono Ruben Loftus-Cheek titolare
Domani, venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, si disputerà alla 'Cetilar Arena' la sfida Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 e 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha proposto, per l'occasione, la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri.

Pisa-Milan, Diavolo così in campo domani alla 'Cetilar Arena'?

Recuperato Christian Pulisic, dopo la borsite all'ileopsoas che lo ha frenato nelle ultime settimane, ma andrà inizialmente in panchina. È possibile, secondo la 'rosea', che la formazione cambi il meno possibile rispetto a quanto visto lo scorso 3 febbraio sul campo del Bologna perché ed Allegri quella prestazione era piaciuta molto.

Ecco perché Ruben Loftus-Cheek, utilizzato di fatto come attaccante centrale del 3-5-2 di Allegri al 'Dall'Ara', spera di essere confermato anche domani sera contro i nerazzurri toscani allenati da Oscar Hiljemark. Al suo fianco, potrebbe avere nuovamente Christopher Nkunku. Infatti, sebbene recuperato e più in forma rispetto a prima, anche Rafael Leão andrà gestito visti i tre impegni in dieci giorni che dovrà affrontare il Milan.

Pulisic in panchina, out Saelemaekers. Loftus-Cheek di punta?

Sulla fascia destra, confermata l'indisponibilità di Alexis Saelemaekers. Dunque, seconda partita da titolare di fila per Zachary Athekame. In mezzo al campo, per il quotidiano sportivo nazionale, dubbio tra Youssouf Fofana e Samuele Ricci. Dietro può riprendersi il posto da titolare Fikayo Tomori, magari con un turno di riposo per Matteo Gabbia. Ecco, dunque, la probabile formazione dei rossoneri di Allegri per Pisa-Milan di domani!

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Athekame, Fofana (Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Estupiñán, Jashari, Ricci (Fofana), Füllkrug, R. Leão, Pulisic. Allenatore: Allegri.

