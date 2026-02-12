Domani, venerdì 13 febbraio , alle ore 20:45 , si disputerà alla 'Cetilar Arena' la sfida Pisa-Milan , partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 e 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha proposto, per l'occasione, la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri .

Pisa-Milan, Diavolo così in campo domani alla 'Cetilar Arena'?

Recuperato Christian Pulisic, dopo la borsite all'ileopsoas che lo ha frenato nelle ultime settimane, ma andrà inizialmente in panchina. È possibile, secondo la 'rosea', che la formazione cambi il meno possibile rispetto a quanto visto lo scorso 3 febbraio sul campo del Bologna perché ed Allegri quella prestazione era piaciuta molto.