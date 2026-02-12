Pianeta Milan
Milan, Allegri riabbraccia Pulisic: lo statunitense è disponibile per la trasferta di Pisa

Christian Pulisic, attaccante rossonero, si è allenato ieri in gruppo a Milanello gli ordini del tecnico Massimiliano Allegri ed è quindi disponibile per Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 di domani alla 'Cetilar Arena'
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Christian Pulisic, attaccante del Milan il quale, ieri, ha partecipato attivamente, in gruppo, all'allenamento agli ordini dell'allenatore Massimiliano Allegri e che, pertanto, si avvia verso la convocazione per Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domani sera (ore 20:45) alla 'Cetilar Arena'.

Pisa-Milan, Pulisic verso la convocazione

Stasera, quindi, Pulisic salirà sull'aereo charter per la Toscana con i suoi compagni di squadra. Per il 'CorSport', però, difficilmente 'Capitan America' partirà titolare contro i nerazzurri da poco allenati da Oscar Hiljemark. La borsite dell'ileopsoas (ovvero un'infiammazione della borsa sinoviale situata tra il muscolo ileopsoas e l'osso pelvico) è guarita, ma Allegri non intende rischiare. Preferisce gestire il suo numero 11 con calma.

Pulisic riprenderà gradualmente, dunque, il ritmo partita. Alla fine, in attacco, per il match a Pisa Allegri potrà contare sull'ottimo momento di Christopher Nkunku, sulla fame di Niclas Füllkrug, sulla forza di Ruben Loftus-Cheek e sul talento di un Rafael Leão ritrovato. Ma anch'egli in gestione atletica per i fastidi all'adduttore.

Nel 2026, ha giocato poco più di un terzo dei minuti a disposizione

Dopo una fine di 2025 spettacolare, Pulisic ha giocato a singhiozzo in questo 2026. Spesso è rimasto fuori dall'undici titolare, più che altro perché in non perfette condizioni fisiche. Ha disputato appena 285' sui 630' disputati dal Milan: una bella botta per la squadra di Allegri, visto che lo statunitense è il miglior marcatore del Diavolo. È fermo a 7 reti dallo scorso 28 dicembre 2025, giorno in cui, a 'San Siro', aveva sbloccato il risultato nel 3-0 interno all'Hellas Verona.

Lautaro Martínez, all'epoca attaccato a Pulisic, è volato via in termini di reti, ma poco male. Pulisic avrà modo e tempo di ricominciare a segnare ora che sistemerà una volta per tutte i suoi problemi fisici. Vero che anche quando ha giocato, nelle ultime gare, aveva avuto un po' le "polveri bagnate", ma è altrettanto vero che senza più acciacchi vari a tormentarlo potrà riprendere il discorso interrotto un mese e mezzo fa.

