Dopo una fine di 2025 spettacolare, Pulisic ha giocato a singhiozzo in questo 2026 . Spesso è rimasto fuori dall'undici titolare, più che altro perché in non perfette condizioni fisiche. Ha disputato appena 285' sui 630' disputati dal Milan: una bella botta per la squadra di Allegri, visto che lo statunitense è il miglior marcatore del Diavolo. È fermo a 7 reti dallo scorso 28 dicembre 2025 , giorno in cui, a 'San Siro', aveva sbloccato il risultato nel 3-0 interno all' Hellas Verona .

Lautaro Martínez, all'epoca attaccato a Pulisic, è volato via in termini di reti, ma poco male. Pulisic avrà modo e tempo di ricominciare a segnare ora che sistemerà una volta per tutte i suoi problemi fisici. Vero che anche quando ha giocato, nelle ultime gare, aveva avuto un po' le "polveri bagnate", ma è altrettanto vero che senza più acciacchi vari a tormentarlo potrà riprendere il discorso interrotto un mese e mezzo fa.