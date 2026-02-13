Calciomercato Milan, primi contatti per McKennie: due fattori potrebbero ...

Pianeta Milan
McKennie, primi contatti con il Milan: si studia la proposta. Occhio a due fattori

Calciomercato Milan, occhi sempre attenti sulle possibili occasioni a parametro zero. Nella lista rossonera ci sarebbe anche McKennie. I dettagli da Calciomercato.com
McKennie attualmente ha un contratto con la Juventus da 2,5 milioni di euro, ma è in scadenza a giugno 2026. Secondo Calciomercato.com la 'Vecchia Signora' vorrebbe offrire un prolungamento del contratto di 3 anni con uno stipendio da 4 milioni di euro all'anno per trattenerlo. Sul giocatore ci sarebbero tantissime squadre interessate, tra cui anche le altre big del campionato di Serie A.

Secondo Calciomercato.com sul centrocampista ci sarebbe anche l'interesse del Milan. Per il centrocampo rossonero resterebbe vivo anche il nome di Goretzka, centrocampista in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Occhio però anche al centrocampista statunitense: nei giorni scorsi ci sarebbero stati contatti informali per approfondire la situazione. Due possibili fattori potrebbero aiutare il Milan: l'amicizia di Pulisic con McKennie e la presenza di Allegri in panchina. Secondo Calciomercato.com il Diavolo potrebbe valutare nei prossimi giorni se presentare una proposta di contratto per McKennie, che piacerebbe anche a Roma e Inter.

