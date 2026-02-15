Pianeta Milan
I numeri del Milan in Serie A: nella storia solo Ancelotti meglio di Allegri
L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' presenta un articolo dedicato ai numeri del Milan di Massimiliano Allegri. Nella storia del club, solo Ancelotti meglio di Max
Il Milan è secondo in classifica e gran parte del merito è di Massimiliano Allegri. 'La Gazzetta dello Sport' uscita questa mattina in edicola dedica un articolo ai rossoneri e agli importanti numeri che si registrano dopo la vittoria di Pisa.

Milan, Allegri eguaglia Capello nella storia del club

Come noto, venerdì sera i rossoneri hanno aperto la 25^ giornata di Serie A vincendo 1-2 all'Arena Garibaldi contro il Pisa di Oscar Hiljemark. Non una delle migliori prestazioni del Diavolo, che a fine a gara ha potuto comunque festeggiare i tre punti. Grazie al successo firmato Loftus-Cheek e Modric, i rossoneri raggiungono quota 53 punti dopo 24 giornate.

Nella storia rossonera, a questo punto del campionato, solo due volte il Milan aveva così tanti punti. Nella stagione 2003/04 con Carlo Ancelotti in panchina ne aveva ben 61 ed era ormai diretto a vincere il diciassettesimo tricolore. L'altra annata in cui i rossoneri sono andati così bene è stata nel 1995/96, con Fabio Capello. In quel caso i punti erano i medesimi di Massimiliano Allegri, vale a dire 53.

Questi sono numeri che certificano il grande lavoro di Massimiliano Allegri e del suo staff. In estate hanno preso una squadra arrivata ottava e ora il Milan è secondo, a -8 dall'Inter capolista e a +7 dal quinto posto, il tutto con la partita di mercoledì sera con il Como da recuperare. La rincorsa Scudetto è lunga e più complicata dopo la vittoria dell'Inter contro la Juventus, ma il ritorno in Champions League è più che mai concreto.

