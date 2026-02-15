I numeri del Milan in Serie A: nella storia solo Ancelotti meglio di Allegri

Nella storia rossonera, a questo punto del campionato, solo due volte il Milan aveva così tanti punti . Nella stagione 2003/04 con Carlo Ancelotti in panchina ne aveva ben 61 ed era ormai diretto a vincere il diciassettesimo tricolore. L'altra annata in cui i rossoneri sono andati così bene è stata nel 1995/96 , con Fabio Capello . In quel caso i punti erano i medesimi di Massimiliano Allegri, vale a dire 53.

Questi sono numeri che certificano il grande lavoro di Massimiliano Allegri e del suo staff. In estate hanno preso una squadra arrivata ottava e ora il Milan è secondo, a -8 dall'Inter capolista e a +7 dal quinto posto, il tutto con la partita di mercoledì sera con il Como da recuperare. La rincorsa Scudetto è lunga e più complicata dopo la vittoria dell'Inter contro la Juventus, ma il ritorno in Champions League è più che mai concreto.