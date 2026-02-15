PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Facile, così! Espulsione inventata per Kalulu. Vergogna Bastoni”

EDICOLA

Prima pagina Tuttosport: “Facile, così! Espulsione inventata per Kalulu. Vergogna Bastoni”

Prima pagina Tuttosport: 'Facile, così! Espulsione inventata per Kalulu. Vergogna Bastoni'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 15 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 15 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con Inter-Juventus. Facile, così! Espulsione inventata per Kalulu. Vergogna Bastoni. Como flop: è Viola speranza. E Fabregas stronca Morata. Tifosi ancora fuori per l'amore del Toro. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

Leggi anche
Prima pagina Corriere dello Sport: “Derby rovinato. Kalulu rosso assurdo”
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Chivu a + 8 sul Milan, ma è un errore il rosso a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA