Prima pagina Corriere dello Sport: “Derby rovinato. Kalulu rosso assurdo”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 15 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 15 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con Inter-Juventus. Derby rovinato. Il danno. Kalulu rosso assurdo. Lazio ferma al palo. Bove torna in campo. Conte-Gasp in salita. Fagioli e Kean gelano Fabregas. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

