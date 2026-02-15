Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 15 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Chivu a + 8 sul Milan, ma è un errore il rosso a Kalulu”
EDICOLA
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Chivu a + 8 sul Milan, ma è un errore il rosso a Kalulu”
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 15 febbraio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con Inter-Juventus: "Chivu a + 8 sul Milan, ma è un errore il rosso a Kalulu. Fuga Inter, furia Juve". L'Atalanta vola sull'Europa. Colpo Fiorentina a Como. Hojlund-Malen e non solo: le chiavi Champions. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA