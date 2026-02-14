Pagelle Milan Futuro-Breno 1-0, ottima partita dei rossoneri: Sala giocatore totale, Chaka Traorè glaciale
Milan, parla Agresti—
In modo molto particolare, Agresti si è voluto soffermare a parlare delle differenze di calendario tra rossoneri e nerazzurri, con il Milan che dovrà giocare la metà delle partite dei nerazzurri prima di arrivare al derby:
"Allegri deve tenere Chivu a tiro: se non guadagna terreno, almeno non deve perderne. Ci riuscirà? Si può giocare a fare le tabelle: il Milan ha in casa prima il Como nel recupero e poi il Parma, quindi va a Cremona; l’Inter affronta stasera la Juve, poi ha la trasferta a Lecce e il Genoa in casa. Chi è messo meglio? Diremmo i rossoneri."
Ma non è tutto. Agresti ha voluto parlare anche della Lotta Scudetto, dicendo che i rossoneri devono provarci anche se l'organico, rispetto all'Inter capolista, non è dei migliori:
"E allora il Milan, con le unghie e con i denti, tiene aperta la lotta per lo scudetto. Perché se hai la metà delle partite puoi provare a giocartela anche con un organico meno ampio e una squadra meno forte. Soprattutto se arrivano segnali così incoraggianti da ragazzini e campioni, da giovani che Allegri sta aiutando a crescere e da stelle senza confini"
