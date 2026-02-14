"Classifica alla mano, ci sono solo una squadra e un allenatore in grado di provare a frenare la marcia dell’Inter: la squadra è il Milan, che non perde da 23 partite; l’allenatore è Allegri. Il Milan di Allegri non è forte come l’Inter, né è altrettanto completo. Ha meno alternative di qualità e ha alcuni dei suoi calciatori migliori in condizioni non buone."