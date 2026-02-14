Pianeta Milan
Agresti incorona il Milan di Allegri: “Unica squadra in grado di frenare la marcia dell’Inter”

Il giornalista sportivo Stefano Agresti, sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport' ha voluto spendere alcune parole sul Milan di Allegri: dal calendario alla lotta scudetto....
Alessia Scataglini
Il giornalista sportivo Stefano Agresti, sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport' ha voluto spendere alcune parole sul Milan di Massimiliano Allegri. Il giornalista, dopo la vittoria di ieri contro il Pisa, vede nei rossoneri l'unica squadra capace di frenare l'Inter di Chivu:

"Classifica alla mano, ci sono solo una squadra e un allenatore in grado di provare a frenare la marcia dell’Inter: la squadra è il Milan, che non perde da 23 partite; l’allenatore è Allegri. Il Milan di Allegri non è forte come l’Inter, né è altrettanto completo. Ha meno alternative di qualità e ha alcuni dei suoi calciatori migliori in condizioni non buone."

Milan, parla Agresti

—  

In modo molto particolare, Agresti si è voluto soffermare a parlare delle differenze di calendario tra rossoneri e nerazzurri, con il Milan che dovrà giocare la metà delle partite dei nerazzurri prima di arrivare al derby:

"Allegri deve tenere Chivu a tiro: se non guadagna terreno, almeno non deve perderne. Ci riuscirà? Si può giocare a fare le tabelle: il Milan ha in casa prima il Como nel recupero e poi il Parma, quindi va a Cremona; l’Inter affronta stasera la Juve, poi ha la trasferta a Lecce e il Genoa in casa. Chi è messo meglio? Diremmo i rossoneri."

Ma non è tutto. Agresti ha voluto parlare anche della Lotta Scudetto, dicendo che i rossoneri devono provarci anche se l'organico, rispetto all'Inter capolista, non è dei migliori:

"E allora il Milan, con le unghie e con i denti, tiene aperta la lotta per lo scudetto. Perché se hai la metà delle partite puoi provare a giocartela anche con un organico meno ampio e una squadra meno forte. Soprattutto se arrivano segnali così incoraggianti da ragazzini e campioni, da giovani che Allegri sta aiutando a crescere e da stelle senza confini"

