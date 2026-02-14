"Una giocata di gran classe di Luka Modric permette al Milan di uscire in extremis dal labirinto di Pisa, affrontato con la spocchiosa pretesa di non fare fatica". Il giornalista Paolo Condò ha parlato chiaro analizzando la vittoria del Milan sul campo del Pisa. Ecco le sue parole a 'Il Corriere della Sera': "Quando ormai si profilava un angoscioso pareggio, l’unico Pallone d’oro della serie A ha fatto valere il suo magistero, gonfiando di ulteriori significati Inter-Juventus di stasera. L'Inter continua ad avere il Milan alle calcagna; la Juve continua a correre per due posti Champions, ché gli altri due sono prenotati".LEGGI ANCHE: Allegri dopo Pisa-Milan: "Dobbiamo fare un passettino in avanti". Che parole per Modric>>>Come sottolineato dallo stesso Condò la vittoria del Milan è molto importante anche perché l'Inter giocherà questa sera una sfida importante contro la Juventus. Il Diavolo guadagnerà punti in qualsiasi caso. Il gol di Luka Modric ha quindi un'importanza maggiore dei 'soliti' tre punti visto che ci sarà anche la sfida tra Napoli e Roma in questo turno di campionato.